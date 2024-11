Kriminalität in Basel Mann und Frau nach Wohnungseinbruch festgenommen

Ein Mann und eine Frau sind in der Nacht auf Samstag in Basel in eine Wohnung eingebrochen und nach ihrer Entdeckung durch eine Anwohnerin geflüchtet. Die Kantonspolizei Basel-Stadt konnte die beiden nach einer sofort eingeleiteten Fahndung nur wenig später festnehmen.