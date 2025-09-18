Basel-Stadt rechnet für 2026 mit einem knappen Überschuss

Der Kanton Basel-Stadt budgetiert für das Jahr 2026 einen Überschuss von 3,5 Millionen Franken, wie das Finanzdepartement am Donnerstag bekanntgab. Der Kanton will an einem hohen Investitionsniveau festhalten.

Gemäss Budget wird das Betriebsdefizit von 277,6 Millionen von einem Überschuss im Finanzergebnis von 281,1 Millionen Franken knapp überwogen. Zum Vergleich: Für das laufende Jahr ist ein Minus von 15,6 Millionen Franken budgetiert. Die Rechnung 2024 ergab einen Überschuss von 106,2 Millionen Franken.

Für das kommende Jahr plant der Kanton Investitionen in der Höhe von 545,6 Millionen Franken. Das sind 42,7 Millionen Franken mehr als im Vorjahr. Mit dem Geld sollen etwa Elektrobusse und Trams beschafft sowie der Neubau des Naturhistorischen Museums und des Staatsarchivs finanziert werden.