Brand Starker Rauch wegen Brand in Entsorgungsanlage bei Sissach BL

In einer Entsorgungsanlage in Sissach BL ist am frühen Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Das führte zu einer starken Rauchentwicklung. Von Verletzten hatte die Polizei zunächst keine Kenntnis, wie ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Publiziert: vor 51 Minuten