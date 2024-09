Arbeitsmarkt Zahl der Arbeitslosen ist in der Zentralschweiz gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen ist in der Zentralschweiz im August um 313 auf 6629 gestiegen. Die Arbeitslosenzahlen nahmen in allen sechs Kantonen zu, die Quote erhöhte sich nur in den Kantonen Luzern und Schwyz.