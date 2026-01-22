DE
FR
Abonnieren

A1-Grossaufgebot
Fährt hier Selenski im Konvoi nach Davos?

Am Donnerstagvormittag ist auf der Autobahn ein Konvoi zu sehen. Könnte das wohl der ukrainische Präsident sein?
Publiziert: vor 28 Minuten
Kommentieren
News Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen