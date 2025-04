1/6 Trump packt den Zollhammer aus: 31 Prozent Strafzölle für die Schweiz. Foto: Getty Images

Joschka Schaffner Redaktor Politik

31 Prozent Strafzölle beim USA-Export! Nach Trumps «Befreiungstag Amerikas» («Liberation Day») muss sich die Schweiz zuerst einmal sammeln. Auch die Schweizer Politik weiss noch nicht so ganz, was sie mit der Ankündigung anfangen soll.

«Der Bundesrat nimmt die Zollentscheide der USA zur Kenntnis», reagiert Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (61, FDP) trocken auf dem Kurznachrichtendienst X. Der Bundesrat würde nun rasch das weitere Vorgehen festlegen. «Im Vordergrund stehen die langfristigen wirtschaftlichen Interessen des Landes.»

Politiker spotten über Strategie der Schweiz

Der Zollhammer ist ein harter Schlag für die Schweiz – der Bund hatte sich im Vorfeld noch als grosser Handelsfreund der USA dargestellt. Vermutlich am Donnerstagnachmittag wird sich der Bundesrat über das weitere Vorgehen austauschen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) könne sich aktuell nicht zum Thema äussern, heisst es auf Anfrage von Blick.

Die Strategie der Landesregierung gerät jetzt unter Beschuss. Denn im Gegensatz zur Schweiz kassiert etwa die EU nur 20 Prozent Strafzölle. «So viel zur Strategie, gegenüber der Trump-Regierung die EU-Nichtmitgliedschaft der Schweiz zu betonen», äussert sich GLP-Nationalrätin und Fraktionspräsidentin Corina Gredig (37) spöttisch auf X. In eine ähnliche Kerbe schlägt Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (61): «Was sagen die Trump-Fans in der Schweiz dazu?», fragt sie in einem Beitrag.

SP-Wermuth fordert Widerstand

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth (39) will derweil, dass der Bundesrat klare Kante zeigt: «Das können wir uns nicht gefallen lassen. Wir erwarten vom Bundesrat eine deutliche europäische Antwort auf die trumpschen Zölle», schreibt der Nationalrat auf Bluesky. Denn bei Trumps Ankündigung gehe es nicht um Wirtschaftspolitik. «Es geht darum, dass eine Gang von superreichen Rechtsextremen und Tech-Oligarchen dem Rest der Welt ihre Regeln aufzwingen möchte.»

Wie Wermuths Partei in einer Mitteilung schreibt, soll der Bund zusammen mit seinen europäischen Partnern besonders die genannten Tech-Oligarchen an die Leine nehmen. «Zusätzliche Einnahmen aus allfälligen Gegenmassnahmen müssen etwa durch eine Rückerstattung über die Krankenkassenprämien der Schweizer Bevölkerung zugutekommen», lässt sich SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer (37) zitieren.

Noch kaum zu einer Äusserung hinreissen lässt sich die SVP. Das ist wenig überraschend: So brachten etwa Bundesrat Albert Rösti (57), Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher (55) oder Parteipräsident Marcel Dettling (44) in der Vergangenheit wiederholt zum Ausdruck, dass die Wahl Trumps zum Vorteil der Schweizer Wirtschaft sei.

Nur wenige Stimmen aus der SVP

Zumindest der Luzerner SVP-Nationalrat Franz Grüter (61) bezeichnet die Zölle gegenüber «20 Minuten» als «enorm und unverständlich». Und sein Zürcher Partei- und Parlamentskollege Thomas Matter sagt auf Anfrage von Keystone-SDA, er habe ein «gewisses Verständnis» für das Vorgehen von Donald Trum. Andere Länder erhöben auf US-Produkte tatsächlich höhere Zölle als umgekehrt.

Bei den Zollberechnungen für die Schweiz glaubt er jedoch an einen Rechenfehler, respektive falsche Daten. Er habe dazu auch bereits «indirekt» Kontakt mit einem früheren Botschafter der USA in der Schweiz gehabt. Die Schweiz müsse nun alles versuchen, um die Daten richtigzustellen, sagt Matter. Zudem müsste ein Freihandelsabkommen vorangetrieben werden. Und: Die Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter nimmt Matter in Schutz. Sie habe bisher in dieser Angelegenheit gut reagiert.

Tech-Industrie drängt auf rasche Lösung

Diese leckt nun ihre Wunden. Der Dachverband Economiesuisse fordert den Bundesrat und die Schweizer Wirtschaftsdiplomatie auf, das Handelshemmnis rasch wieder aus dem Weg zu räumen. Denn nachvollziehbare Gründe für die Zölle gibt es laut dem Verband aus wirtschaftlicher Sicht keine.

Besonders die Schweizer Tech-Industrie ächzt: Swissmem, der Verband der Schweizer Tech-Industrie, sowie der KMU-Branchenverband Swissmechanic zeigen sich von den Strafzöllen stark getroffen. Swissmem äussert sich «schwer enttäuscht» von der Entscheidung der US-Regierung. Die Massnahme treffe die Branche in einer ohnehin konjunkturell angespannten Lage sehr hart, schreibt Swissmem in einer Mitteilung. Die USA sei der zweitwichtigste Absatzmarkt der Branche.

Der Bundesrat müsse schauen, dass er die Zölle zumindest abschwächen könne, so Swissmem weiter. Es solle dabei zwar entschlossen, aber «mit kühlem Kopf» vorgegangen werden. Denn rund 85 Prozent der Exporte würden weiterhin in andere Märkte gehen. So solle der Bund den Unternehmen zudem den Zugang zu anderen Märkten zu erleichtern. «Die Politik muss auch innenpolitisch alles unternehmen, um den Firmen Steine aus dem Weg zu räumen», schreibt der Verband. Unter anderem müsse die Kurzarbeit vereinfacht und verlängert werden.

Verband fordert neue Regulierungen für Medizinalprodukte

Auch der Verband der Schweizer Medizintechnik Swiss Medtech will den Bund zum Handeln bewegen, wie Verbandspräsident und FDP-Ständerat Damian Müller (40) in einer Mitteilung zitiert wird. Denn fast ein Viertel aller Schweizer Medtech-Exporte landet in den USA.

Müller macht dem Bundesrat gleich einen Lösungsvorschlag: Er solle jetzt Produkte, die von der amerikanischen Arzneimittelbehörde zugelassen sind, rasch und per Verordnung auch hierzulande zulassen. «Das wäre ein klares Signal an die US-Regierung für Dialog statt Zollpolitik», so der Parlamentarier. Bislang erkennt die Schweiz nur Medizinprodukte mit EU-Zertifizierung an.

Pharmabranche könnte in den USA verlieren

Die Pharmabranche ist derweil bisher von den Strafzöllen ausgenommen. Dennoch warnt Scienceindustries, der Branchenverband der Schweizer Chemie, Pharma und Life Sciences, bereits vor einer erheblichen Belastung, die auf Schweizer Unternehmen zukommen könnte.

«Auch wenn pharmazeutische Produkte aktuell vom erhöhten Zollsatz von 31 Prozent ausgenommen sind, stellt der neu eingeführte 10-Prozent-Zollsatz eine spürbare Belastung für Unternehmen dar und betrifft zentrale Lieferketten im bilateralen Handel», schreibt der Verband am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Es sei daher kurzfristig mit höheren Kosten und Unsicherheiten bei Lieferungen zu rechnen. Zudem könnte es mittelfristig zu Versorgungsengpässen in den USA sowie Wettbewerbsnachteilen für die Schweizer Unternehmen führen.

