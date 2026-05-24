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Darum trägt Blocher keine Brille mehr
Christoph Blocher ohne Brille
«So habe ich die Berge noch nie gesehen»
Alt Bundesrat Christoph Blocher trägt seit Jahrzehnten eine Brille. Jetzt ist damit Schluss, wie der alt Bundesrat in einem Video erklärt. Er zeigt sich dabei auch als Sparfuchs.
Publiziert: 17:58 Uhr
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