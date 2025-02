Rund 5000 Sirenen in der ganzen Schweiz werden am heutigen Mittwoch auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet. Gleichzeitig wird auch die Warn-App Alertswiss überprüft.

Eigener Notvorrat soll zum Sirenentest am Mittwoch überprüft werden

Am Mittwochnachmittag werden in der ganzen Schweiz die Sirenen getestet. (Symbolbild) Foto: ENNIO LEANZA

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Sirenentest findet zwischen 13.30 und 16.30 Uhr statt. Getestet werden der Allgemeine Alarm (regelmässiger auf- und absteigender Heulton während einer Minute) und der Wasseralarm in den Zonen unterhalb von Stauanlagen (zwölf tiefe Dauertöne von 20 Sekunden). 2024 funktionierten 99 Prozent der Sirenen einwandfrei. In jedem Kanton wird ausserdem eine Meldung via Alertswiss ausgelöst.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) ruft gleichzeitig dazu auf, einen eigenen Notvorrat anzulegen. Mit dem Notvorratrechner des Bundesamtes für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) kann der eigene Notvorrat errechnet und überprüft werden (www.notvorratsrechner.bwl.admin.ch). Eine entsprechende Broschüre wird Mitte Februar in überarbeiteter Form erhältlich sein.