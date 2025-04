Mitte Mai steigt der diesjährige Eurovision Song Contest in Basel. Am gemütlichsten erreichen Besucherinnen und Besucher die Stadt mit dem Zug, aber auch mit dem Auto ist es möglich. Wir zeigen dir, wie die Anreise gelingt.

Wie du am besten an den ESC in Basel reist

Verschiedene Anreisemöglichkeiten: Zug, Auto, Flugzeug und Reisecar

Basel putzt sich raus: Für den diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) hat die Stadt am Rheinknie ein ganzwöchiges Rahmenprogramm vom 10. bis 17. Mai zusammengestellt. Entsprechend werden viele Tausend Besuchende in der drittgrössten Stadt der Schweiz erwartet. Aber wie reist du am besten an? Blick gibt dir hilfreiche Tipps.

Anreise mit dem Zug

Die ESC-Veranstalter empfehlen, für das ESC-Spektakel mit dem Zug nach Basel zu reisen. Die SBB werden für die Hin- und Rückfahrt Extrazüge einsetzen und zahlreiche Regelzüge verstärken. In und um Basel werden auch unter der Woche Nachtzüge fahren, etwa zwischen 01.20 und 03.45 Uhr auf den S-Bahnlinien Frick–Brugg, Liestal–Olten und Laufen–Delémont.

Und am Finalabend am 17. Mai fahren Extrazüge in die grösseren Städte im In- und sogar Ausland. Shuttlezüge bringen die Besucherinnen und Besucher nach den Shows vom Bahnhof Basel St. Jakob nach Basel SBB. Dort besteht Anschluss an die Züge in Richtung Zürich, Bern und Luzern sowie an die S-Bahnen. Auch für die Heimreise nach Freiburg im Breisgau, ins Wiesental und nach Waldshut in Deutschland werden nach Showende ÖV-Verbindungen angeboten. In der Finalnacht vom 17. Mai verkehrt zudem ab Basel SBB ein Zug nach Frankreich – via Saint-Louis, Mulhouse und Colmar nach Strassburg.

Ein Vorteil für die ESC-Fans: Wer ein gültiges Ticket für die Shows, das Public Viewing und/oder den Euroclub hat, bekommt von den SBB einen Rabatt von 20 Franken aufs Zugbillett. Der individuelle Coupon-Code wird rund einen Monat vor dem Event verschickt. Der Rabatt gilt für Hin- und Rückreise, jedoch nicht nur für die Rückreise.

Die ÖV-Anreise aus der Region ist sogar gratis: Inhaber von ESC-Show-, Arena-Plus- und EuroClub-Tickets können innerhalb des Tarifverbunds Nordwestschweiz (TNW), des deutschen Regio Verkehrsverbunds Lörrach (RVL) sowie im Gebiet von Distribus in Frankreich kostenlos an- und abreisen.

Wichtig zu wissen: Der St. Jakob-Park, wo das Finale stattfindet, und die St. Jakobshalle haben in unmittelbarer Nähe einen eigenen S-Bahnhof.

Anreise mit dem Auto

Eigentlich sollte man für den ESC das Auto besser zu Hause lassen. «Parkplätze sind in Basel äusserst knapp», heisst es vonseiten der Veranstalter. Wer dennoch mit dem eigenen Wagen kommen will, der kann kostenpflichtige Park&Ride-Plätze (P+R) im Umkreis der Stadt Basel nutzen. In den Parkhäusern der Stadt Basel stehen ebenfalls kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Auf den Zufahrtsachsen leiten Beschilderungen die Besuchenden zu den verfügbaren Parkplätzen. Danach geht es mit Tram und Bus in die Innenstadt.

Achtung: Direkt bei der St. Jakobshalle und dem St. Jakob-Park werden keine Parkplätze zur Verfügung stehen. Die dortigen Parkhäuser sind während des ESC geschlossen.

Anreise mit dem Flugzeug

Der Euroairport Basel-Mülhausen-Freiburg ist nur sieben Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Er ist von den meisten europäischen Städten mit einem Direktflug erreichbar. In die Basler Innenstadt gelangt man in 20 Minuten mit dem Bus Nummer 50. Die Bushaltestelle befindet sich direkt beim Ausgang der Ankunftshalle. Der Bus verkehrt mehrmals pro Stunde bis 00.30 Uhr. Das Bus-Ticket ist online oder am Billettautomaten bei der Bushaltestelle erhältlich. Achtung: Im Bus ist kein Ticketkauf möglich.

Anreise mit dem Reisecar

Für Reisecars stellen die Organisatoren in der Agglomeration von Basel kostenpflichtige Parkplätze an. Genauere Details sind noch nicht bekannt. Von den Parkplätzen aus gehts mit dem ÖV ins Stadtzentrum.

Reise innerhalb von Basel

In Basel selbst bewegt man sich gemütlich im Bus oder Tram. Die St. Jakobshalle und der St. Jakob-Park sind mit Haltestellen mehrerer Tram- und Buslinien, einer Eventhaltestelle sowie mit einer S-Bahnhaltestelle an den ÖV angebunden. Auch zu den verschiedenen Veranstaltungsorten in der Innenstadt gibt es ab den Bahnhöfen Basel SBB, Badischer Bahnhof und ab dem Gare Saint-Louis direkte Tram- und Buslinien.

Wer lieber mit dem Velo unterwegs ist, kann sich am Bahnhof Basel SBB ein Fahrrad mieten oder bei den Pick-e-Bike-Stationen in der Stadt.