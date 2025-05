vor 59 Minuten

Nemo kriegt Pokal jetzt erst

Am Dienstagabend postet Nemo ein Bild auf Instagram – in der Hand hält der ESC-Star den Pokal vom Sieg in Schweden. «Endlich ist mein Baby wieder bei mir», schreibt Nemo und fügt an: «Danke ESC für die schnelle Reparatur und Lieferung.» Naja, schnell ist relativ: Immerhin ist Nemos Sieg in Malmö mittlerweile fast ein Jahr her. Wenigstens hat Nemo die Trophäe noch vor dem diesjährigen Final erhalten.

Nemo hält ESC-Pokal endlich in den Händen.

Hintergrund: ​Nemo hat die Trophäe nach dem Sieg vor lauter Euphorie zerbrochen. ​Das Bieler Gesangstalent selbst konnte im Anschluss darüber lachen und sagte, dass nicht nur der Code gebrochen wurde – mit dem Song «The Code» holte Nemo den Sieg – sondern auch der Pokal.