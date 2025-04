Zwölf Stunden live auf Blick.ch Sieben Kandidaten kämpfen um ein ESC-Final-Ticket

Am Dienstagmorgen um 6 Uhr startet die grosse «ESC Riesenticket-Challenge» von Blick und Radio Energy – eine Ausdauerprobe der besonderen Art. Die Auserwählten treten gegeneinander an, um sich 1x2 heiss begehrte Finaltickets für den ESC 2025 in Basel zu sichern.

