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Tamy Glauser: So waren ihre sexuellen Erfahrungen mit Männern
Glauser über Sex mit Männern
«Sie gaben sich Mühe, aber…»
Model Tamy Glauser ist zu Gast im Podcast «Spaghetti mit Ketchup und Chäs» von Jentsch Schächter. Dort spricht sie unter anderem auch über ihre unschönen sexuellen Erfahrungen mit Männern.
Publiziert: 10:23 Uhr
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