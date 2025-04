Welches Land hat am meisten Tickets gekauft?

Erwartungsgemäss gingen die meisten Tickets für die grosse ESC-Show in Basel an die Schweizer Bevölkerung, wie das von Eurovision veröffentlichte Ranking zeigt. Am zweitmeisten Billette kaufte Deutschland, gefolgt vom Vereinigten Königreich, Frankreich und Spanien. Aber auch die USA und Australien haben es in die Top 10 geschafft.

Das sind die Top 10 der Ticketkäufe: