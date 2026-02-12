Royal-Experten geben sich Saures «Flavia, dein Vorschlag ist völlig daneben»

Norwegens Kronprinz steht unter Druck: Sein Volk muckt auf und stellt ihn an den Pranger. Vor allem sein Verhalten gegenüber Ehefrau Mette-Marit und seinem Stiefsohn Marius stösst sauer auf. Flavia und René streiten darüber, wer künftig die Monarchie führen soll.