Royal-Experten geben sich Saures
«Flavia, dein Vorschlag ist völlig daneben»

Norwegens Kronprinz steht unter Druck: Sein Volk muckt auf und stellt ihn an den Pranger. Vor allem sein Verhalten gegenüber Ehefrau Mette-Marit und seinem Stiefsohn Marius stösst sauer auf. Flavia und René streiten darüber, wer künftig die Monarchie führen soll.
Publiziert: vor 10 Minuten
Flavia Schlittler und René Haenig
