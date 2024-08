Vom 6. bis 8. September feiert die Country Night Gstaad das 35. Jubiläum. Zum Feiern, Händeschütteln und Kerzenausblasen kommen die hochdotierte Band Little Big Town sowie weitere musikalische Gäste aus dem In- und Ausland. Der Jubiläums-Event im Überblick.

Country ist hip. Diese Aussage wäre vor nicht allzu langer Zeit noch belächelt oder gar verspottet worden, entspricht im Jahr 2024 aber zweifelsohne der Realität. Dafür verantwortlich sind Musikerinnen wie Taylor Swift und Beyoncé oder auch Rapper Post Malone, die das altehrwürdige Genre einer komplett neuen Generation eröffnet haben.

Dass Country cool ist, weiss man im Berner Oberland hingegen seit mindestens 35 Jahren. Dann nämlich fand die erste Ausgabe der Country Night Gstaad statt. Conway Twitty spielte damals eines seiner wenigen Schweizer Konzerte, und bis heute ist die Gästeliste prestigeträchtig geblieben.

Die Fleetwood Mac des Country kommen

Fürs Jubiläum konnten die Veranstalter Little Big Town verpflichten. Die Band aus Alabama gehört zu den verlässlichsten Hit-Lieferanten des Genres und zeigt seit 1998, wie vielseitig Country sein kann. Ihr Musikstil ist stark von mehrstimmigen Gesangsharmonien geprägt, die streckenweise an Fleetwood Mac erinnern.

Schützenhilfe bekommen Little Big Town von Chapel Hart und Tyler Booth. Erstere haben vor rund zehn Jahren eine Castingshow als Karrieresprungbrett genutzt und bereichern das Genre mit augenzwinkernden Texten. Und Tyler Booth liefert den Soundtrack für klassische Cowboy-Romantik.

Ein Umzug, eine Ausstellung und eine Schönheitswahl

Neben dem musikalischen Programm präsentiert die 35. Country Night Gstaad einen Umzug unter dem Motto «Pferde und Pferdestärken» sowie eine Ausstellung der Landwirtschaftlichen Vereinigung Saanenland. Auch sie feiert Geburtstag, hat mit 150 Jahren aber ein paar Winter mehr auf dem Buckel. Am letzten Tag des Festivals steht dann die Wahl zur Miss Country an. Der Titel geht allerdings nicht an eine besonders talentierte Musikerin, sondern an die schönste Kuh. Gewählt wird diese zum gleichen Teil von einer Jury und dem Publikum. Echte Schweizer Demokratie halt, yee-haw!

Die Country Night Gstaad findet vom 6. bis 8. September statt. Tickets sind ab 70 Franken erhältlich. Sämtliche Informationen zum Event und den Verkaufsstellen finden sich hier.

