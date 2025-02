Verleihung ist am 2. März So funktioniert die Wahl der Oscar-Gewinner

Am 2. März werden im Dolby Theatre in Los Angeles zum 97. Mal die Oscars verliehen. Wer gewinnt, wird anhand eines ausgeklügelten Wahlsystems ermittelt. Die Academy hat dies in einem anschaulichen Video erklärt.

Publiziert: vor 45 Minuten