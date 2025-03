Schärfere Security wegen Kamala Harris' Auftritt

Bereits seit Samstagnacht um 22 Uhr war der Bereich rund um das Hollywood Highland Arenal, wo die Academy Awards stattfinden, abgeriegelt. Und zwischen Polizei, Bundespolizei und FBI waren auch Secret Service und Hundestaffeln unterwegs. Diese schnüffelten an jedem Wagen, der bis auf eine Meile an den roten Teppich auf dem Hollywood Boulevard herankam. Oder selbst an unserem Korrespondenten Christian Thiele, der es von seinem Büro auf dem Walk of Fame bis zu den Oscars nur 1000 Meter Fussweg hat.