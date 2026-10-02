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Taylor Swifts Villa in Beverly Hills steht zum Verkauf
Einblick ins Anwesen
So sieht das Wohnzimmer der Sängerin aus
Ein Stück Popgeschichte steht zum Verkauf: Das frühere Anwesen von Superstar Taylor Swift in Beverly Hills sucht für acht Millionen US-Dollar einen neuen Eigentümer.
Publiziert: 15:36 Uhr
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Jessie Kilian
Redaktorin Video
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