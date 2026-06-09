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Neues Album
So provoziert Madonna mit «Confessions II»

Mitten im Herz von New York City hat Madonna am 4. Juni einen Überraschungsauftritt hingelegt – und dabei Songs ihres neuen Albums «Confessions II» erstmals live präsentiert.
Publiziert: 13:09 Uhr
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