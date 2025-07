1/5 Die Passagiere eines Kreuzfahrtschiffs freuten sich 2013 auf sorglose Ferien. Stattdessen erlebten sie eine stinkende Tortur. Foto: Netflix

Darum gehts Netflix-Doku zeigt Kreuzfahrt-Alptraum mit verstopften Toiletten und unerträglichem Gestank

Feuer im Maschinenraum führte zu Stromausfall und hygienischem Desaster

Patricia Broder Redaktorin People

Es ist der Alptraum jedes Kreuzfahrtpassagiers: Verstopfte Toiletten und ein unerträglicher Gestank auf dem Schiff. Die neue Netflix-Doku «Trainwreck: Poop Cruise» – die aktuell in der Schweiz auf Platz zwei der Film-Charts rangiert – erzählt die wahre Geschichte einer Kreuzfahrt, der genau das passiert ist und die damit weltweit für Schlagzeilen sorgte.

Über 3000 Passagiere begeben sich am 7. Februar 2013 mit der «Carnival Triumph» von Galveston, Texas (USA) aus auf eine Reise in die Karibik und freuen sich auf Erholung, Spass und gutes Essen an Bord. Doch was die Reisegäste nicht wissen: Laut dem US-Nachrichtensender CNN ist das Kreuzschiff schon vor dem Ablegen reparaturbedürftig. In der Folge kommt es drei Tage nach Abfahrt im hinteren Maschinenraum zu einem Feuer. Vier von sechs Motoren fallen aus. Auch die Hauptstromversorgung wird lahmgelegt. Wichtige Bordsysteme können mithilfe von Notstromgeneratoren wieder in Betrieb genommen werden.

Hygienisches Desaster

Die automatische Löschanlage kann den Brand an Bord schnell bekämpfen. Doch aufgrund der reduzierten Antriebskraft treibt das Schiff manövrierunfähig im Golf von Mexiko. Und durch das Feuer versagen zeitweilig auch die sanitären Anlagen. Die Folge ist ein hygienisches Desaster: überquellende Toiletten, überall Abwasser in den Gängen und ein bestialischer Gestank, der die Reise für alle Menschen auf dem Schiff zur Tortur macht. Kein Wunder schlafen einige der Passagiere fortan in provisorischen Zelten unter freiem Himmel.

Die von den Betroffenen beschriebenen Zustände führen dazu, dass die Kreuzfahrt von Medien fortan als «Poop Cruise» (zu Deutsch: «Kot-Kreuzfahrt») bezeichnet wird. Ein Spitzname, den die verantwortliche Reederei Carnival Cruise Line bis heute kaum abschütteln kann. Bereits 2012 sorgte sie mit der verunglückten Costa Concordia für Negativschlagzeilen.

Drei Tage nach dem geplanten Ende der Kreuzfahrt kann die «Carnival Triumph» endlich in den Hafen von Mobile, Alabama (USA), geschleppt werden. Am 15. Februar können die Passagierinnen und Passagiere schliesslich erschöpft, aber wohlbehalten das Schiff wieder verlassen.

«Trainwreck: Poop Cruise» ist seit 24. Juni auf Netflix abrufbar.

