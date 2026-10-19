Iris Katzenberger zeigt ihren neuen Freund: Kevin aus Hamburg ist 31 Jahre alt und damit 28 Jahre jünger. Öffentlich sei die Beziehung nur geworden, weil Ex-Partner sie verraten hätten, schreibt sie auf Instagram.

Darum gehts Iris Katzenberger zeigt ihren neuen Freund Kevin

Der Hamburger ist 28 Jahre jünger als die Mutter von Daniela Katzenberger

Tochter Daniela witzelt, sie habe nun einen neuen Stiefbruder

Saskia Schär Redaktorin People

Iris Katzenberger (59) hat nicht nur ein neues Gesicht – Lifting sei Dank –, sondern auch einen neuen Freund. Diesen zeigt sie nun erstmals öffentlich. Nicht aber, weil sie das so gewollt hätte, sondern «da wir eh von unseren Ex-Partnern verraten wurden», wie sie in einer Instagram-Story klarstellt. Sie selbst hätten es gern noch etwas «unter Verschluss gehalten, aber nun isses halt raus».

Überschwängliche Gratulationen hat das Paar aber offenbar nicht erwartet. «Wir wussten beide, dass der Hass gross sein wird, und wir werden einfach zusammenhalten ...» Doch weshalb Hass? Dazu äussert sich Katzenberger nicht. Ob der Altersunterschied von 28 Jahren dem einen oder anderen sauer aufstösst?

«Am Ende liegen wir alle gleich tief unter der Erde»

Doch wer genau ist der Glückliche? Gemäss «Bild» heisst er Kevin, ist 31 Jahre alt und kommt aus Hamburg. Er trägt Glatze, Tattoos bis zum Hals und soll Gerüchten zufolge einem bekannten Rockerclub angehören. Das streitet Katzenberger gegenüber der Zeitung jedoch vehement ab. «Diese Behauptung entspricht nicht der Wahrheit.»

Auf Instagram äussert sich Kevin, der sich dort cubarogato nennt, selbst zur neuen Liebe zu der Reality-TV-Darstellerin. «Sie kennt das Blitzlicht. Ich kenne den Asphalt. Und dazwischen steht kein Mann, der perfekt sein will, sondern einer, der gelernt hat, trotz seiner Fehler geradezustehen», schreibt er unter anderem. «Ich stehe zu ihr. Nicht laut, nicht für Applaus, sondern aus Überzeugung.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Er sei sich sicher, dass im Leben nichts ohne Grund passiert. «Es steht alles geschrieben. Am Ende liegen wir alle gleich tief unter der Erde. Darum zählt nur, wen du an deiner Seite hast», so Katzenbergers Neuer. Unter seinen Worten markiert er seine Liebste, fügt ein rotes Herz bei. In den Kommentaren revanchiert sie sich mit drei ebenfalls roten Herzen.

«Was kann ich dazu, wo die Liebe hinfällt?»

Doch was sagt eigentlich Tochter Daniela Katzenberger (40) zum neuen Partner ihrer Mama? «Ich glaube, ich bekomme einen neuen Stiefbruder», witzelt sie gegenüber der «Bild»-Zeitung. «Mit Stiefvater hat das ja nichts mehr zu tun.» Über das Beuteschema ihrer Mutter meint sie folgendes: «Alles, was unter 35 ist und menschlich, männlich: Da ist die Chance gross.» Mutter Iris entgegnete daraufhin lediglich mit einem: «Was kann ich dazu, wo die Liebe hinfällt?»