Hai wurde nach ihr benannt
So reagiert Kelly Clarkson, als sie davon erfährt

In ihrer Show erfährt Kelly Clarkson, dass ein Hai nach ihr benannt wurde. Ihre Reaktion siehst du im Video.
Publiziert: 06:52 Uhr
People International
