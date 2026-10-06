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Ex-American-Idol-Teilnehmer Caleb Flynn für Mord verurteilt
Caleb Flynn vor Gericht in Tränen
«Ich habe meine Frau nicht getötet»
Lebenslang ohne Bewährung: Der frühere «American Idol»-Kandidat Caleb Flynn ist in den USA wegen Mordes an seiner Frau verurteilt worden.
Publiziert: vor 5 Minuten
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