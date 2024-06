Grösser, lauter, lebendiger – das Caliente wächst

Bereits zum 27. Mal findet in diesem Jahr in Zürich das grösste Latin-Festival Europas statt. Musik und Kulinarik ist aber nicht das einzige, was die Besucher am heissesten Open Air des Landes erwartet – das Caliente hat gleich drei neue Besonderheiten am Start.

1/5 Das Caliente-Festival sorgt vom 5. bis 7. Juli für heisse Tage in Zürich.

Was sich 1995 noch wie ein Fremdkörper in der sonst so ernsten Zwinglistadt anfühlte, gehört 29 Jahre später zum Zürcher Sommer, wie die überfüllte Rentenwiese und die Schachspieler auf dem Lindenhof. Vom 5. bis 7. Juli feiert das Caliente-Festival die südamerikanische Lebenskultur mit treibenden Rhythmen, leckeren Speisen und natürlich ganz viel «pasión».

Das Caliente wächst

Wer in Physik gut aufgepasst hat, weiss: Hitze dehnt sich aus. Wenig überraschend also, dass auch das Caliente-Festival grösser wird und seine Party-Grenzen ausweitet. Seit diesem Jahr gehört daher neben dem Kasernenareal erstmals auch die angrenzende Kasernenwiese zum Event, womit sich die Feierfläche im Jahr 2024 fast verdoppelt.

Genutzt wird diese für eine grosse Outdoor-Mainstage, worauf eine gut sortierte Auswahl an nationalen und internationalen Stars für Stimmung sorgen wird.

Eis am Stil von Michael Steiner persönlich

Die Prominenz steht am Caliente-Wochenende aber nicht nur auf der Bühne, sondern auch mitten im Pulk. Michael Steiner, der Regisseur von Kinohits wie «Mein Name ist Eugen» und dem Swissair-Krimi «Grounding», ist gleichermassen ein talentierter Filmemacher, wie er ein ausgewiesener Latin-Aficionado ist.

Besonders angetan hat es Steiner die mittelamerikanische Kulinarik und genau wie bei der Produktion von seinen Blockbustern nimmt der Regisseur die Sache gerne selbst in die Hand:

Seit 2019 ist Steiner im Glace-Business und sorgt gemeinsam mit seiner Partnerin für genussvolle Abkühlung. Die mexikanischen Paletas des Familienbetriebs sind mittlerweile Kult und wer Glück hat, bekommt die Süssspeise auf dem Foodmarkt des Festivals sogar von Michael Steiner selbst serviert.

Nicht nur sauber, sondern rein

Das Caliente Festival wird laut, ein stilles Örtchen möchte man aber trotzdem nicht missen. Volksfeste und öffentliche Toiletten können allerdings schnell mal zur Grenzerfahrung werden, weshalb die Veranstalter auch hier neue Wege gehen: Die Toiletten des Herstellers «Dein Thron» sind ausgestattet mit frischem Wasser, Seife und Desinfektionsmittel und setzen damit einen neuen Standard für mobile sanitäre Anlagen.

Fehlt eigentlich nur noch der Sonnenschein und der ist bestellt. Heiss wird es am ersten Juli-Wochenende aber so oder so. In diesem Sinne: ¡Vamos a bailar, Züri!