Auf Tiktok gefeiert Der Auftritt des Chors am Samstagabend

Am Samstagabend tritt der Hardchor beim beliebten Singing Christmas Tree auf. Doch es ertönt kein «Jingle Bells», kein «Silent Night», sondern «Summertime Sadness» von der kalifornischen Emo-Queen Lana Del Rey (40). Ein kurzer Clip des Auftritts geht auf TikTok viral.