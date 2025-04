Vier Personen im Spital Schüsse an Universität in Florida

Auf dem Campus einer Universität in Tallahassee im US-Bundesstaat Florida sind am Donnerstagabend Schweizer Zeit Schüsse gefallen. Mindestens vier Menschen wurden in ein Spital eingeliefert, berichten US-Medien.

Publiziert: 18:48 Uhr | Aktualisiert: vor 12 Minuten