Swiss nimmt zweiten Airbus A350 in Flotte auf

Das zweite Paradepferd der Airline trägt den Namen «Delémont». Es macht seinen ersten Passagierflug Ende Februar von Zürich nach Montreal.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das neue Flugzeug mit dem Namen «Delémont» macht gemäss jetzigen Planungen seinen ersten Passagierflug am 23. Februar von Zürich nach Montreal, wie die Lufthansa-Tochter am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Ab dem Sommerflugplan 2026 werde der Flugzeugtyp auf der Langstrecke nach Boston und nach Seoul eingesetzt. Im Verlauf des Jahres kommen weitere A350 zur Flotte hinzu. Insgesamt hat die Swiss 10 A350 bestellt. Damit modernisiert sie die Langstreckenflotte.

Zudem werden die bisherigen Langstreckenflieger Airbus A330 aufgemöbelt. Noch in diesem Jahr beginne bei diesen Maschinen der Einbau einer neuen Kabine.