Andreas Dietrich Chefredaktor Blick

Fast unvorstellbar, dass jemand an den Valentinstag erinnert werden muss (heute!). Werbung überall, als würde der Black Friday auf Weihnachten fallen. Aus einem Heiligentag wurde ein Brauch, aus dem Brauch ein Business, aus dem Business eine Zwangshandlung für Menschen in Paarbeziehungen. Ohne Blumen und Pralinés läuft nichts.

Bei aller Zuneigung zum Tag der Liebenden und zum Blumenhandel: Dass dieser bereits den 7. Februar zum Tag der Rose ausrief und am 28. Februar sich selber am Tag der Floristik feiern wird, erinnert an invasive Pflanzen.

So erstaunt es wenig, dass andere Branchen sich ein Rädli Wurst abschneiden wollen. Für deutsche Metzger ist der 14. Februar Tag des Mettbrötchens. Ein Brotaufstrich aus rohem, gehacktem Schweinefleisch, garniert mit Zwiebel – da muss man erst drauf kommen, dies am Valentinstag zu propagieren.

Vielleicht liegts an der plumpen Verbindung mit Fleischeslust. Wozu wiederum passt, schön und unschön, dass heute zugleich Tag des Kondoms und Tag der Impotenz ist.

Mehrmals Sex ist bei den Bonobos an der Tagesordnung, in allerlei Konstellationen.

Als ob damit der Valentins-Schmus nicht sexualisiert genug wäre, ist auch Welttag der Bonobos. Die Zwergschimpansen sind unsere engsten Verwandten. Was unterscheidet den Bonobo vom Menschen? Dass er keine Hemmungen hat. Mehrmals Sex ist an der Tagesordnung, in allerlei Konstellationen. Mit dem Effekt, dass in diesen Primaten-Populationen meist spannungsfreies und friedliches Miteinander herrscht. Als die Hippies «Make love, not war» skandierten, wurde im Regenwald des Kongo ein müdes Lächeln beobachtet.

Weg vom Körperlichen, hin zum Geistigen. Heute schwappt aus Australien der Tag der Bibliotheksliebhaber herüber. Der Valentinstag mit intellektuellem Anstrich steckt noch in den Buchanfängen.

Jeder Tag ist Programm Es gibt keinen Tag im Jahr, der nicht unter einem Motto steht. An jedem Datum ist ein Themen- oder Aktionstag, der einem bestimmten Anliegen gewidmet ist. Meist sind es gleich mehrere – manche von anerkannten Organisationen ausgerufen, andere von Interessengruppen, Fans oder Spassvögeln lanciert. Alle finden sie Beachtung und werden in irgendeiner Form begangen. In dieser Rubrik knöpfen wir uns nach und nach jeden Tag vor. Sehr ernsthaft nur dann, wenn es das Thema erfordert. Jahres- und Gedenktage sind in der Regel nicht dabei, ebenfalls keine mit wechselnden Daten. Einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben wir nicht.

So viel Auswahl, und sie wird noch grösser! Der Tag des Riesenrads feiert den Geburtstag von dessen Erfinder George Washington Gale Ferris Jr. Er wollte für die Weltausstellung 1893 in Chicago den vier Jahre zuvor errichteten Eiffelturm in Paris an Ingenieurskunst übertreffen. Sein Riesenrad fuhr ein. Doch weil sich Ferris um die Einnahmen aus den Gondelfahrten betrogen fühlte, zettelte er einen Rechtsstreit mit den Veranstaltern an. Zuerst Hochgefühle, dann runter in den Rosenkrieg – das wollen wir am Valentinstag nicht hören.

Doch das Leben ist nun einmal ein Geben und Nehmen. Schenken ist die edle Form des Gebens, Klauen die ruchlose Variante des Nehmens. Heute ist auch Gedenktag des Haustierdiebstahls. Man erinnert sich der Lieblinge, die man nur noch in der Erinnerung lieben kann.

Anders als ein Herz aus Blumen verwelkt das gebrochene nie.