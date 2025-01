Kaum ist der Weihnachtsstern verblüht, sind Tulpen im Handel erhältlich. Sie sorgen für frische Farbakzente im Wohnzimmer und Lust auf Frühling. Mit diesen Tipps hält die Freude an den Frühlingsboten in der Vase etwas länger an.

1/11 Noch ist es Winter, aber schon jetzt sind wieder Tulpen im Handel erhältlich und machen Lust auf Frühling. Foto: shutterstock

Auf einen Blick Tipps für länger haltbare Tulpen: Kauf, Pflege und Standort beachten

Tulpen in Vase mit wenig Wasser stellen, Stiele mit Messer kürzen

Wasser täglich oder jeden zweiten Tag auffüllen, Stiel nach einigen Tagen erneut kürzen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Corine Turrini Flury Redaktorin Wohnen

Egal ob in dezenten Farben harmonisch kombiniert oder in kräftig bunt gemischten Farben, Tulpen zählen zu den beliebtesten Frühlingsblumen und sind jetzt schon wieder in Blumenläden erhältlich. Damit die Freude am Tulpenstrauss zu Hause länger anhält, lohnt es sich, schon beim Kauf einiges zu beachten.

Darauf muss beim Kauf geachtet werden

Die Blüten der Tulpen sollten beim Kauf noch nicht ganz geöffnet sein.

Blätter und Stiel sollten kräftig, knackig und grün sein. Ein trockenes oder schwammiges Ende des Stiels deutet darauf hin, dass die Tulpen nicht mehr ganz frisch sind.

Das passende Gefäss

Die Vase sollte sauber und genug hoch sein. Dekorativ sieht statt einer Vase auch ein Ton- und Zinkgefässe aus oder ein Champagner- oder Weinkühler, wenn man einen grossen und üppigen Tulpenstrauss zusammenstellt.

Wenig Wasser in die Vase

Bei Tulpen nur wenig kaltes Leitungswasser in die Vase geben.

Die Blätter sollten nicht im Wasser stehen.

Stiel richtig kürzen

Die Stiele der Tulpen mit einem Messer und nicht mit der Schere mit einem geraden Schnitt um einige Zentimeter kürzen, bevor sie zu Hause in die Vase gestellt werden.

Unter Umständen einige der äusseren Blätter entfernen, bevor der Strauss eingestellt wird. Das verhindert Fäulnis im Wasser.

Da Tulpen viel Wasser aufnehmen, muss das Wasser in der Vase täglich oder jeden zweiten Tag frisch aufgefüllt werden. Tulpen wachsen in der Vase weiter. Der Stiel sollte daher nach ein paar Tagen noch einmal mit einem geraden Schnitt mit dem Messer gekürzt werden. So lassen die Tulpen auch die Köpfe weniger schnell hängen.

Passender Standort

Der Standort des Blumenstrausses sollte so gewählt werden, dass die Blumen kein direktes Sonnenlicht haben, und sollte nicht in der Nähe einer Heizung sein. Tulpen mögen keine hohen Temperaturen.

Über Nacht die Tulpen an einen kühleren Standort stellen, wie beispielsweise im Keller oder Treppenhaus kann ebenfalls helfen, dass der Tulpenstrauss länger schön bleibt.

Trick bei hängenden Köpfen

Selbst wenn die Tulpen die Köpfe nach dem Transport oder nach einigen Tagen hängenlassen, ist noch nichts verloren. Mit einem einfachen Trick können sich Tulpen wieder erholen.

Den Bund mit den Tulpen gerade richten und auf einen Bogen Zeitungspapier legen, die Stiele mit einem scharfen Messer mit einem geraden Schnitt durchschneiden, um wenige Zentimeter kürzen und den eingewickelten Blumenstrauss für ein bis zwei Stunden in ein Gefäss mit wenig frischem Wasser stellen.

So können sich Tulpen noch einmal aufrichten und wieder einige Tage lang für etwas frische Farbe im Wohnzimmer sorgen.