Darum gehts Terrassen sind das zweite Wohnzimmer der Schweiz

Nachhaltige Materialien und stilvolle Designs sind im Trend

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Schenker Storen

Die Schweiz liebt das Draussensein – und das sieht man ihren Terrassen an. Was früher ein Abstellplatz für Grill und Giesskannen war, ist heute ein zweites Wohnzimmer unter freiem Himmel – eine nahtlose Erweiterung des Wohnraums also. Erreicht wird das auch dank praktischen Sonnenstoren und Pergolen. Von Zürichs trendigen Dachterrassen bis zu Walliser Chalet-Balkonen: Die Terrasse wird zur persönlichen Wohlfühlzone, die mediterranes Urlaubsfeeling direkt nach Hause holt.

Der Trend zum Outdoor-Living boomt, besonders in Städten, wo jeder Quadratmeter zählt. Hochwertige Loungemöbel aus wetterfestem Rattan, Aluminium oder heimischer Eiche bilden die Basis, kombiniert mit kuscheligen Kissen in trendigen Farben. Outdoor-Teppiche und wasserabweisende Decken machen die Terrasse zusätzlich wohnlich und laden auch an kühleren Abenden zum Verweilen ein. Die Devise: Drinnen wie draussen. Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer setzen auf stilistische Kohärenz – also Möbel, die sowohl im Wohnzimmer als auch auf der Terrasse funktionieren.

Der Sonnenschutz als stilvolles Highlight

Sonnenschutzlösungen sind weit mehr als nur ein praktisches Muss. Sonnenstoren und Pergolen sind das optische Herzstück des erweiterten Wohnraums. Sie soll zwar weiterhin Schutz bieten, aber auch stilvolle Akzente setzen, das Gesamtbild der Terrasse harmonisch abrunden und je nach Bedürfnis auch mehr Privatsphäre schaffen.

Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig: Von dezenten Naturtönen bis zu auffälligen Mustern stehen unzählige Farben und Stoffqualitäten zur Wahl. Praktisch ist die flexible Steuerung – dank Smart Home sogar auf Knopfdruck über das Handy oder Tablet. Besonders stimmungsvoll wird es mit integrierter Beleuchtung, die abends eine gemütliche Atmosphäre schafft.

Gut zu wissen: Sollte Ihnen nach Jahren die Farbe nicht mehr gefallen – oder der Stoff durch Schmutz und Staub nicht mehr ganz so neu aussehen –, lässt sich der Bezug ganz einfach austauschen. Eine neue Sonnenstore brauchen Sie dafür nicht. Zudem wird empfohlen, den Stoff nach circa zehn Jahren auszutauschen, um den vollen UV-Schutz zu gewährleisten.

Perfekt planen lässt sich eine solche Sonnenstore online rund um die Uhr mit einem speziell entwickelten Konfigurator. Dabei können nicht nur Farbe und Muster, sondern auch die Bedienung – manuell oder motorisiert –, die Beleuchtung und die Grösse genau auf die Bedürfnisse abgestimmt werden.

Von morgens bis abends ein Wohlfühlort

Die Liebe zum Detail macht Terrassen so besonders. Bei der Gestaltung setzen Schweizerinnen und Schweizer gerne auf individuelle Akzente. Die Kissen, der Sonnenschutz und die Möbel werden mit Bedacht gewählt und gekauft – schliesslich soll die Outdoor-Oase genauso viel Persönlichkeit zeigen wie ihre Besitzer. Farblich dominiert dieses Jahr eine natürliche Palette: sanftes Salbeigrün, warmes Terrakotta und erdige Sandtöne fügen sich harmonisch ins Gesamtbild, abgestimmt auf Haus, Landschaft und Stil.

Die Terrasse wird zum vielseitigen Lebensraum: Ob für das erste Kaffee-Aroma am Morgen, geselliges Grillvergnügen mit Freunden oder den Sundowner in lauen Sommernächten – hier entstehen die schönsten Erinnerungen ganz von selbst.