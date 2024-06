Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Leben in WGs ist längst nicht nur bei Studenten und Jungen verbreitet. Teure Mieten und fehlende Wohnungen lassen vielen gar keine andere Möglichkeit.

Corine Turrini Flury Redaktorin Wohnen

Haben sich früher vor allem Studenten mit schmalem Budget in Wohngemeinschaften zusammengeschlossen, sind mit der Wohnungsknappheit und teuren Mietpreisen immer häufiger auch Wohnungssuchende mit mittleren Einkommen bereit, sich in einer WG einzumieten. 2022 lebten schätzungsweise rund 230'000 Menschen in der Schweiz in einer Wohngemeinschaft – Tendenz steigend.

WGs in allen Altersgruppen und Gesellschaftsschichten

Es gibt neben Wohnungsknappheit auch andere Gründe, in eine WG zu ziehen. So werden zum Beispiel Hausarbeiten und Kosten geteilt. Für Nina Leuenberger aus St. Gallen, über die Blick letztes Jahr berichtet hat, waren ihre beiden Katzen, die nicht gerne alleine sind, ein Grund, warum sie in eine WG gezogen ist. Auch Nachhaltigkeit und mehr Teilen als Besitzen kann auch ein Lebensstil und Beweggrund für eine Wohngemeinschaft sein. So in einer Zürcher Villa. Seit Oktober 2020 leben in der umgebauten Villa mit Park 18 Personen und zwei Hunde.

Ob aus der Not wie durch Wohnungsmangel oder einfach weil Wohnen in einer Gemeinschaft Spass macht – WGs sind in der Schweiz Trend und in allen Gesellschaftsschichten und Altersgruppen angekommen.

Gewinne eine Ikea-Geschenkkarte im Wert von 1500 CHF

Blick sucht die coolste WG der Schweiz. Wohnst du mit deinen besten Freundinnen zusammen oder in einer Mehrgenerationen-WG? Bist du mit Mitstudierenden, deiner Band oder mit jemand Fremden in eine WG gezogen? Egal in welcher Konstellation ihr lebt oder in welchem Alter ihr seid: Meldet euch und gewinnt mit etwas Glück eine Ikea-Geschenkkarte im Wert von 1500 Franken für eure WG.

So machst du mit

Stell dich und deine WG in einem kurzen Video vor und erzähl uns, wer ihr seid, wie ihr lebt und warum ihr die coolste WG der Schweiz seid. Schickt uns das Video und ein paar Bilder von der WG via Mail an community@blick.ch. Vergesst nicht, eure Kontaktdaten anzugeben!

Die tollsten Wohngemeinschaften mit den coolsten Bildern werden auf Blick.ch präsentiert. In einem Voting kann die Blick-Community dann abstimmen, welches die coolste WG der Schweiz ist.

Mit der Einsendung und Teilnahme erklärt ihr euch mit der Veröffentlichung der Bilder und Videos auf Blick einverstanden. Teilnahmeschluss ist der 30. Juni 2024. Die Gewinner werden nach dem Voting ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.