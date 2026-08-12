Sonnencreme schützt die Haut – kann aber dem Auto schaden. Experten warnen: Gelangen Rückstände auf den Lack, können sie sich bei grosser Hitze regelrecht einbrennen. Im schlimmsten Fall hilft nur noch eine Neulackierung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sonnencreme kann bei Hitze Autolack beschädigen, besonders bei dunklen Fahrzeugen

Lack kann Temperaturen bis zu 80 Grad erreichen und Schäden erleiden

Handcreme, Lippenstift und Biodiesel greifen Lack ebenfalls an

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An heissen Sommertagen gehört Sonnencreme selbstverständlich dazu. Doch was viele nicht wissen: Was die Haut schützt, kann dem Auto schaden.

Bleiben nach dem Eincremen Rückstände an den Händen, landen diese schnell an Türgriffen, der Heckklappe oder anderen lackierten Flächen. Wird das Auto anschliessend stundenlang der Sonne ausgesetzt, können die Inhaltsstoffe den Lack angreifen.

Hitze macht das Problem noch grösser

Besonders kritisch wird es an sehr heissen Tagen. Steht ein Auto in der prallen Sonne, kann sich der Lack auf bis zu 80 Grad aufheizen. Dadurch können Rückstände von Sonnencreme tief in die Lackschicht eindringen und bleibende Spuren hinterlassen.

Vor allem dunkle Fahrzeuge sind gefährdet, da sich ihre Oberfläche stärker aufheizt.

Nicht nur Sonnencreme ist problematisch

Nach Angaben von Lackexperten können auch andere Alltagsprodukte den Autolack angreifen. Dazu gehören unter anderem:

Handcreme

Lippenstift

Haargel

Wachsmalstifte

Biodiesel

Bleiben diese Stoffe längere Zeit auf dem Lack und werden von der Sonne erhitzt, können sie sich ebenfalls festsetzen.

So erkennst du erste Schäden

Anfangs zeigen sich oft helle oder milchige Flecken auf dem Lack. Wird nichts unternommen, kann die Oberfläche aufquellen oder Falten bilden. Solche Schäden lassen sich später häufig nicht mehr einfach wegpolieren.

So schützt du dein Auto

Die einfachste Vorsichtsmassnahme: Nach dem Eincremen die Hände gründlich waschen, bevor du das Auto anfasst.

Ist doch einmal Sonnencreme auf den Lack gelangt, solltest du sie möglichst schnell mit einem sauberen Mikrofasertuch entfernen. Je länger die Rückstände auf der heissen Oberfläche bleiben, desto grösser ist das Risiko dauerhafter Schäden.

Sind bereits Flecken sichtbar, kann eine professionelle Politur helfen. Ist der Lack jedoch bereits tief beschädigt, bleibt oft nur eine Neulackierung.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.