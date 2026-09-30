Der Bund kürzt Steuerabzüge, die Preise steigen und Zöliakie-Fälle nehmen zu. Aber warum greift das Immunsystem den eigenen Dünndarm an und weshalb sind glutenfreie Lebensmittel so teuer? Dr. Jonas Zeitz vom Schweizer Zöliakie Zentrum klärt in der neuen Folge auf.

Fabio Schmid Creative Videoproducer

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«Durchblick» wird von der Gebert Rüf Stiftung unterstützt RMS Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht. RMS Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht. Mehr zu «Scientainment»