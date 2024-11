Mars war möglicherweise einst bewohnt

Der von den Wissenschaftlern analysierte Marsmeteorit. Foto: Universität Lausanne/Nasa

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Wissenschaftler entdeckten aus der Zeit vor 4,45 Milliarden Jahren Wasserspuren in der Marskruste, also zu Beginn der Entstehung des Roten Planeten, wie die Universität Lausanne (Unil) am Montag mitteilte. Diese untermauere die Hypothese, dass der Mars irgendwann in seiner Geschichte bewohnbar gewesen sein könnte.

Durch die Analyse der Zusammensetzung des Minerals Zirkon, das im Marsmeteoriten gefunden wurde, gelang es den Wissenschaftlern, die Spuren von Wasser in der Marskruste zu datieren. Laut dieser kürzlich in «Science Advances» veröffentlichten Studie reicht die hydrothermale Aktivität 4,45 Milliarden Jahre zurück, also nur 100 Millionen Jahre nach der Entstehung des Planeten. Beteiligt waren daran auch Wissenschaftler Curtin University und der University of Adelaide.