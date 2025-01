Zum vierten Mal treten Schweizer Skidestinationen bei den Blick Winter Awards in vier verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Eine der Rubriken ist «Ski und Snowboard». Stimme jetzt für deine Favoriten ab und mit ein wenig Glück kannst du dabei Preise gewinnen!

1/17 Herrliche Pisten sind in der Schweiz: Welches Skigebiet ist dein Favorit bei den Winter Awards in der Kategorie «Ski und Snowboard»? Foto: Getty Images

Auf einen Blick Skigebiete kämpfen bei den Blick Winter Awards um Gunst der Wintersportfans

Die Blick Winter Awards zeichnen die besten Skigebiete in vier verschiedenen Kategorien aus

Eine der Rubriken ist «Ski & Snowboard»

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Wintersport gehört zur Schweiz wie die Alpen selbst. Mit 23,1 Millionen Skier-Days im Jahr 2023, wie eine Statista-Umfrage zeigt, bleibt die Begeisterung für den Wintersport ungebrochen.

Doch welche Skigebiete schaffen es, Wintersportfans nicht nur mit Pistenkilometern, sondern auch mit Schneesicherheit, Infrastruktur und Preis-Leistungs-Verhältnis zu überzeugen? Dieses Skigebiet wird in der Kategorie «Ski & Snowboard» bei den Blick Winter Awards ausgezeichnet. Stimme jetzt bis zum 2. Februar 2025 ab und gewinne mit ein wenig Glück tolle Wettbewerbspreise. Wir stellen dir hier die teilnehmenden Regionen in alphabetischer Reihenfolge vor:

Aletsch Arena VS

Die autofreie, sonnige und schneesichere Aletsch Arena (Riederalp, Bettmeralp, Fiesch-Eggishorn) am Grossen Aletschgletscher bietet 104 Kilometer top präparierte Pisten. Ski-in, Ski-out: Von der Unterkunft geht es direkt auf die Pisten. Im Blick den 20 km langen Aletschgletscher und über 40 Viertausender. Snowparks und Funslopes werden durch 35 moderne Bergbahnanlagen bequem erschlossen.

Arosa Lenzerheide GR

Seit 10 Jahren ist Arosa Lenzerheide das grösste Skigebiet Graubündens und zählt zu den besten der Alpen. Das Angebot lässt keine Wünsche offen: 225 km top präparierte Pisten, vier Snowparks, Freeride-Abfahrten, kostenlose Kinder- und Anfängergebiete, stilvolle Berghütten mit regionalen Gerichten, Après-Ski-Lokale wie die legendäre KuhBar, rekordverdächtige Sonnentage, top Events wie das Humorfestival oder einzigartige Bergerlebnisse wie den LIGHT RIDE. Hier finden alle Schneesportler ihr Paradies.

Engadin und St. Moritz GR

Das Engadin bietet ein vielseitiges Skierlebnis von Mitte Oktober bis Anfang Mai: rasante Steilhänge, breite Carving-Pisten bis zu unberührten Powder-Strecken und einem modernen Snowpark. Besondere Highlights sind das Nachtskifahren auf der längsten beleuchteten Piste der Schweiz am Corvatsch und das Vollmondskifahren auf der Diavolezza. Dank der hohen Schneesicherheit, erstklassiger Infrastruktur und den über 300 Sonnentagen im Jahr ist das Engadin die perfekte Wahl für alle.

Engelberg-Titlis OW/BE

Engelberg-Titlis begeistert mit 82 Pistenkilometern: Am sonnigen Brunni laden einfachere rote und blaue Abfahrten ein, während am Titlis auch zahlreiche anspruchsvolle rote und schwarze Pisten zu finden sind. Adrenalinjunkies kommen auf den legendären «Big 5»-Freeride-Abfahrten auf ihre Kosten. Die Kleinsten finden im Winterland ein tolles Angebot. Über 31 moderne Transportanlagen und der kostenlose Skibus sorgen für einen bequemen Zugang und über 20 Bergrestaurants für kulinarischen Genuss.

Ferienregion Gstaad BE

Purer Pistengenuss in Gstaad BE: den Fahrtwind an der frischen Luft spüren, auf perfekt präparierten Pisten ins Tal carven, an der Sonne die Batterie aufladen oder den Hunger stillen. Nach ersten Schwüngen am Morgen sich im Bergbeizli mit Fingerfood, Fondue oder Fischknusperli verköstigen und dann auf einer der längsten Abfahrten Europas ins Tal sausen. Über 200 Kilometer Pistenglück faszinieren Skifans bis zum Sonnenuntergang – in der perfekten Kulisse für magische Skitage.

Jungfrau Ski Region BE

Legt sich Schnee auf die Berge zwischen Grindelwald BE, Wengen BE und Mürren BE, gibt es kein Halten mehr. Auf Ski oder dem Snowboard gleitest du die Abhänge von Kleine Scheidegg, Lauberhorn und Männlichen hinunter. Mal ist es eine Steilpartie, mal ein sanft geschwungenes Gleitstück. Und immer hat man das weltberühmte Dreigestirn im Blickfeld, das die Jungfrau Ski Region so einmalig macht.

Laax GR

Laax ist eins der vielseitigsten Skigebiete der Schweiz. Aber es ist weit mehr als nur eine Wintersportdestination – es ist ein Ort, an dem urbaner Style auf alpines Abenteuer trifft. Hier stehen Freestyle, Greenstyle und Lifestyle im Mittelpunkt. Die mehrfach ausgezeichneten Snowparks, die Verbindung von Natur mit moderner Technologie und das stetige Streben nach Innovation machen Laax zu einem Vorreiter in der Tourismusbranche.

Lauchernalp Lötschental VS

Mit 40 Pistenkilometern und anspruchsvollen Pisten ist die Lauchernalp ein beliebtes Ziel für alle, die eine Herausforderung suchen. Das Skigebiet ist schneesicher bis auf 3100 Meter über Meer und bietet somit optimale Bedingungen für den Wintersport. Umgeben von einer imposanten Bergkulisse mit 40 Viertausendern, erreicht man mittels Luftseilbahn, zwei Sesselbahnen, einer Gondelbahn, einem Skilift und zwei Förderbändern für Kinder die traumhaften Hänge der Lauchernalp.

Nendaz VS

Nendaz liegt mitten in den 4 Vallées, dem grössten Skigebiet der Schweiz. Schneesportler profitieren von 410 km Pisten, die allesamt zwischen 1300 und 3300 m ü. M. liegen und so von Dezember bis April tolle Schneeverhältnisse versprechen. Dabei bietet das Gebiet für jede und jeden etwas (Kinderländer, unpräparierte Offpiste-Abfahrten etc). Von der Plattform des Mont Fort aus, dem höchsten Punkt des Gebiets, hat man einen unglaublichen Rundblick über die schönsten Gipfel der Alpen.

Région Dents du Midi - Portes du Soleil VS

Les Portes du Soleil, das grösste grenzüberschreitende Skigebiet der Welt zwischen der Schweiz und Frankreich, ist ein Paradies für Skifahrer und Snowboarderinnen! In zwei Ländern, 12 Stationen, auf 600 km Pisten, 307 Abfahrten, in 30 Spielzonen (Border-Cross, Snowparks, Ski-Cross) erwarten dich an den Portes du Soleil Stunden des Gleitens und des Vergnügens, wo du die Möglichkeit hast, ein riesiges Gebiet zu erkunden, ohne zweimal die gleiche Piste zu befahren!

Saas-Fee/Saastal VS

Schneesichere und abwechslungsreiche Pisten, ein Gletscherskigebiet und sogar zwei Weltrekorde (höchstes Drehrestaurant und höchste Metro der Welt): Saas-Fee/Saastal bietet viele Superlative. In den drei Gebieten ist garantiert für jede und jeden etwas dabei: Ob im Funpark, bei den Cupra-Challenges oder auf endlosen Abfahrten – auch für Familien finden sich auf dem Funslope und in Kians Abenteuerland zahlreiche Highlights. Und das Beste: Die Skisaison ist bei uns besonders lang (November bis April).

Silvretta Ski-Arena Samnaun/Ischgl GR

Ob herrlich breite Carving-Pisten mit beeindruckendem Panorama auf die Bündner und Tiroler Alpen oder steile und herausfordernde Abfahrten am Greitspitz: Freu dich auf top präparierte Pisten und eine ausgezeichnete Berggastronomie in der Ski-Arena Samnaun/Ischgl. Die Silvretta Ski-Arena erstreckt sich über 239 Kilometer Pisten in der Schweiz und Österreich mit 45 modernen Transportanlagen. Ob Genuss-Fahrer oder ambitionierte Freeriderin: Das Skigebiet bietet ein besonderes Skierlebnis.

Zermatt – Matterhorn VS

Willkommen im höchstgelegenen Skigebiet Europas! In der Destination Zermatt – Matterhorn gehts hoch hinaus. Skisport-Fans geniessen auf bis zu 3900 Metern über Meer fantastische Abfahrten auf 360 Kilometern Pistenspass. Egal, ob Geschwindigkeit oder gemütliches von Beiz-zu-Beiz-Fahren: Im Matterhorn Ski-Paradies stehen dir alle Türen offen. Sei dir aber bewusst: Wer einmal dem Zermatter-Virus verfallen ist, kehrt immer wieder zurück.