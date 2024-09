10 Ausflüge, die deinen Sommer verlängern

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Feldschlösschen Alkoholfrei

Wenn die Sommerhitze nachlässt, ist es Zeit, die schönsten Seiten der Schweiz noch einmal voll auszukosten. Ob beim Wandern in den Alpen, beim Baden im türkisblauen Wasser eines Bergsees oder bei einer entspannten Radtour entlang des Zürichsees – die Möglichkeiten sind so vielfältig wie die Regionen des Landes. Lass dich inspirieren und entdecke unsere 10 originellen Ausflugsziele, um den Sommer noch ein wenig zu verlängern. Was könnte schöner sein, als diese Erlebnisse mit guten Freundinnen und Freunden zu teilen? Stosst gemeinsam mit einem alkoholfreien Bier auf unvergessliche Momente an und lasst euch von unseren zehn originellen Ausflugszielen inspirieren.

1 Die etwas andere Route 66

Foto: Zürich Tourismus

Der Veloweg Nr. 66 von «SchweizMobil» ist mit seinen 61 Kilometern nur ein Bruchteil so lang wie die legendäre Route 66. Während diese quer durch die USA führt und dabei die unterschiedlichsten Landschaften und Städte miteinander verbindet, schlängelt sich der Veloweg Nr. 66 von Baden nach Rapperswil durch malerische Dörfer, prächtige Rebberge und vorbei an zahlreichen Villen entlang der Zürcher Goldküste, darunter auch das Anwesen von Tina Turner (†83). Wie beim US-Highway steht auch beim Veloweg Nr. 66 nicht das Ziel, sondern der Weg im Mittelpunkt. Für diejenigen, die die Strecke etwas gemächlicher angehen möchten, bietet sich die Möglichkeit, die Route in zwei Etappen zu unterteilen – mit einem Zwischenstopp am Zürcher Hauptbahnhof. Dort könnt ihr eine längere Pause einlegen, oder am nächsten Tag von dort aus weiterfahren. So lässt sich die Schönheit der Umgebung in vollen Zügen geniessen, ohne dabei auf die eigene Kondition zu sehr Rücksicht nehmen zu müssen. Als Erfrischung könnt ihr euch zum Schluss einen Sprung in den Zürichsee und ein alkoholfreies Bier gönnen, zum Beispiel das neue Feldschlösschen Grapefruit 0.0 % – denn da steckt die Natur, die du draussen geniesst, schon drin.

2 Die grössten unterirdischen Wasserfälle Europas

Foto: Lauterbrunnen Tourismus

Die Trümmelbachfälle bei Lauterbrunnen bieten an warmen Spätsommertagen nicht nur eine (be)rauschende Erfrischung, sondern auch ein beeindruckendes Naturschauspiel. Das Schmelzwasser der umliegenden Gletscher, das durch die Jahrtausende alten Felsformationen fliesst, formt die zehn Wasserfälle, die mit einer unglaublichen Kraft und Geschwindigkeit über 140 Meter in die Tiefe donnern. Die Trümmelbachfälle sind die grössten und auch einzigen unterirdischen Wasserfälle in Europa, die für Besucherinnen und Besucher zugänglich sind, und bieten ein faszinierendes Schauspiel aus Wasser, Licht und Fels. Ein ausgeklügeltes System aus Tunneln, Treppen und Galerien führt dich tief ins Innere des Berges, wo du die gewaltigen Kräfte der Natur aus nächster Nähe erleben kannst. Besonders beeindruckend ist der Kontrast zwischen der Urgewalt des Wassers und der Ruhe der umliegenden Landschaft des Lauterbrunnentals, das als eines der schönsten Alpentäler gilt.

3 Übernachtung in einem Maiensäss

Foto: Switzerland Graubünden Ferien / Stefan Schlumpf

Ein Wochenendausflug in einem Maiensäss in Graubünden bietet dir die perfekte Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen. Weitab von jeglichem Trubel geniesst du eine Atmosphäre der Nostalgie und Gemütlichkeit. Ein Maiensäss ist eine traditionelle Schweizer Berghütte, die ursprünglich als Zwischenstation für Bauern und ihr Vieh diente, bevor sie im Sommer auf die noch höher gelegene Alp zogen. Heute werden viele als Ferien- oder Wochenendhäuser und für Agrotourismus genutzt. Tagsüber erkundest du mit deinen Freundinnen und Freunden die umliegenden Wälder und Almen und atmest die frische Bergluft ein. Vielleicht unternehmt ihr eine kleine Wanderung zu einem nahegelegenen Bergsee oder besucht einen kleinen Bauernhof, wo ihr lokale Köstlichkeiten probieren könnt. Abends sitzt ihr bei einer Dose alkoholfreiem Bier gemütlich auf der Veranda und geniesst den weiten Blick über die Täler. Hier scheint die Zeit langsamer zu vergehen – kein Stress, kein Lärm, einfach nur die Freude am Zusammensein und der Natur.

4 Abkühlung auf dem Fluss

Foto: BSG Bielersee Schifffahrt

Die Flussschifffahrt von Solothurn nach Biel gilt als eine der schönsten in der Schweiz und entführt dich auf eine malerische Reise entlang der Aare. Die Route führt durch eine Landschaft, die von sanften Hügeln, dichten Wäldern und idyllischen Dörfern geprägt ist. Vom historischen Solothurn, bekannt für seine barocke Architektur, gleitet das Schiff gemächlich flussabwärts und bietet dabei atemberaubende Ausblicke auf die unberührte Natur. Ein besonderes Highlight ist die Fahrt durch das Naturschutzgebiet Häftli, das zahlreichen Vogelarten eine Heimat bietet. Schliesslich erreicht das Schiff Biel, eine lebendige Stadt am Ufer des Bielersees, die für ihre Zweisprachigkeit und ihre malerische Altstadt bekannt ist. Besonders jetzt im Spätsommer ist diese Flussschiffahrt ein Erlebnis, da die Sonne nicht mehr so unbarmherzig vom Himmel scheint und die Brise auf Deck für angenehme Temperaturen sorgt.

5 Hoch über dem Vierwaldstädtersee

Foto: Perretfoto

Ein Ausflug zum Niederbauen Kulm ist ein perfekter Sommergenuss für Wanderfreunde und Naturliebhaberinnen. Dieser malerische Gipfel, gelegen hoch über dem Vierwaldstättersee, bietet eine spektakuläre Aussicht, die zu den schönsten in der Zentralschweiz gehört. Der Aufstieg beginnt meist in Emmetten, wo dich die Seilbahn hinauf in die Bergwelt bringt. Von der Bergstation aus führt ein gut markierter Wanderweg in etwa einer Stunde zum Gipfel des Niederbauen Kulm. Die Wanderung selbst ist ein Erlebnis: Der Pfad schlängelt sich durch saftig grüne Wiesen und vorbei an bunten Alpenblumen, begleitet vom Klang der Kuhglocken und dem Duft von frischem Heu. Oben angekommen, eröffnet sich ein 360-Grad-Panoramablick, der jede Mühe des Aufstiegs vergessen lässt. Auf dem Gipfel kannst du ein erfrischendes alkoholfreies Bier geniessen und den Augenblick feiern. Der Rückweg kann je nach Lust und Laune entweder über denselben Weg oder auf einer der alternativen Routen erfolgen, die ins Tal führen.

6 Auf den Spuren der Köhler

Foto: Luzern Tourismus

Lust auf ein Abenteuer inmitten unberührter Natur, bei dem du ein uraltes Handwerk hautnah erleben kannst? Auf dem Köhlerweg Romoos im Entlebuch erfährst du alles über die traditionelle Herstellung von Holzkohle, die in der Region als die beste Grillkohle überhaupt gilt. Die Wanderung führt durch abwechslungsreiche Landschaften, von dichten Wäldern bis hin zu offenen Wiesen mit atemberaubenden Ausblicken auf die umliegenden Hügel und Berge. Unterwegs kannst du an verschiedenen Stationen mehr über die Geschichte und Technik des Köhlerhandwerks lernen, und vielleicht hast du sogar das Glück, eine der noch aktiven Kohlenmeiler in Betrieb zu sehen.

7 Mittelalter trifft auf Moderne

Foto: Schweiz Tourismus

Städtetrips sind im Spätsommer besonders beliebt. Doch während Rom, Paris und Berlin derzeit von Touristen überrollt werden, können wir hierzulande ein Wochenende ohne den grossen Trubel geniessen. Wie wäre es mit einem Abstecher nach Murten, ins «Schweizer Dorf des Jahres 2024»? Die Temperaturen sind angenehm mild, um die historische Altstadt mit ihren malerischen Gassen und gut erhaltenen Stadtmauern zu erkunden. Ihr könnt gemütlich durch die gepflasterten Strassen schlendern und die reiche Geschichte sowie die einladenden Cafés und Boutiquen geniessen. Der Murtensee lädt zum Schwimmen, Pedalofahren oder Wakeboarden ein. Auch Wanderfreunde kommen bei ihrem Ausflug nach Murten auf ihre Kosten. Ob entlang des Seeufers, in den Weinbergen oder hoch auf den Mont Vully – die Auswahl an Wegen ist riesig.

8 Italienischer Charme

Foto: Switzerland Tourism

Auch das italienische Flair können wir in der Schweiz geniessen, ohne über die Grenze zu fahren. Hinter Lugano erstreckt sich die malerische Hügellandschaft des Malcantone, die sich ideal für eine Wanderung entlang des Sees von Agno bis zur Grenze bei Ponte Tresa anbietet. Diese Region ist ein verstecktes Juwel, das sich am besten zu Fuss erkunden lässt und dabei atemberaubende Ausblicke auf den Luganersee bietet. Ein besonderer Tipp für diesen Ausflug ist ein Stopp am Lido di Agno, wo man bei einem kühlen, alkoholfreien Bier entspannen kann, während man den Blick über das Wasser schweifen lässt. Anschliessend lohnt sich ein Abstecher nach Caslano, einem charmanten Ort mit einem wunderschönen Dorfkern und einer Auswahl an gemütlichen Restaurants, die lokale Antipasti servieren.

9 Nostalgie-Expedition auf Schienen

Foto: TM 4Soul

Im Sensetal erwartet dich ein Abenteurer der ganz besonderen Art: Schienenvelofahren. Diese einzigartige Nostalgie-Expedition startet in Laupen BE, unweit des Bahnhofs, und führt über eine stillgelegte Eisenbahnstrecke, die einst durch die malerische Landschaft führte. Mit speziell umgebauten Schienenvelos geht es entlang der alten Gleise, vorbei an idyllischen Wiesen und Wäldern, bis zum Wendepunkt nahe des Bahnhofs Gümmenen BE. Diese aussergewöhnliche Tour verbindet den nostalgischen Charme einer historischen Eisenbahnstrecke mit dem aktiven Erlebnis des Velofahrens und bietet eine einzigartige Perspektive auf das wunderschöne Sensetal. Ein Ausflug, der Spass und Geschichte auf spannende Weise vereint und sowohl für Familien als auch für Nostalgiefans ein unvergessliches Erlebnis ist. Ideal für Abenteuerlustige und alle, die etwas Besonderes erleben wollen.

10 Brauereirundgang bei Feldschlösschen

Ein kühles Blondes an einem warmen Tag ist erfrischend und wirkt belebend. Noch besser schmeckt es, wenn man es gleich direkt vom Zapfhahn der Lieblings-Brauerei geniessen kann. Ein Besuch im Bierschloss in Rheinfelden lässt das Herz aller Bierfans höherschlagen. Du kannst hier das wohl schönste Sudhaus der Welt besichtigen oder auf einer der verschiedenen Führungen alles über das Handwerk und die Kunst des Bierbrauens erfahren. Ein Highlight des Besucherzentrums «Brauwelt» ist die grosse Zapfanlage mit ihren 25 Hähnen: Hier findet jeder Rundgang mit der Bierdegustation einen prickelnden Abschluss und du zapfst dir die Biere deiner Wahl mit deinem persönlichen Bierpass selbst. Alkoholfreies gibt es selbstverständlich auch.

