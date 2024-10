Buchungstricks und Flugreise-Hacks Tipps und Tricks für günstiges und entspanntes Fliegen

Wer mit dem Flugzeug in den Urlaub reist, sollte schlau buchen, denn so lässt sich viel Geld oder Zeit sparen. Auch am Reisetag selber gibt es wichtige Dinge, die den Abflug erleichtern. Diese Tipps rund ums Fliegen minimieren Stress und sparen Geld.