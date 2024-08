Thessaloniki Reisentipps: Unsere Highlights in Griechenland

Etwas verloren sieht er aus, der bronzene Aristoteles, wie er so dasitzt auf seinem Platz und in die Ferne starrt. An den Füssen Sandalen, in der Hand eine Schriftrolle, im Blick die Sehnsucht nach der weiten Welt. Rund um ihn herum das bunte Leben: Ladadika, das alte Olivenhändler-Viertel Thessalonikis, ist der Nabel der knapp eine Million Einwohner Stadt, Treffpunkt der Touristen, Standort der lautesten Bars und besten Restaurants.