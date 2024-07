Hat dich das Olympia-Fieber gepackt? Am Wochenende stehen spannende Wettkämpfe mit Schweizer Athleten und Athletinnen an und es gibt noch freie Zimmer und Tickets. Alle Informationen und Tipps, die du bei einem spontanen Trip nach Paris beachten solltest.

Das olympische Beachvolleyball-Feld befindet sich direkt vor dem Eiffelturm.

Jana Giger Redaktorin Service

Die Olympischen Spiele in Paris sind in vollem Gange. Die Schützin Audrey Gogniat (21) holte am dritten Wettkampftag die erste Medaille für die Schweiz. Ob es am kommenden Wochenende weitere Podestplätze gibt? Schweizer Leichtathletik-Stars versuchen im Stade de France ihr Glück.

Für Kurzentschlossene gibt es noch immer die Möglichkeit, Zimmer und Tickets zu buchen. Wer am Freitag, 2. August, freigenommen hat, kann sogar von einem verlängerten Wochenend-Trip nach Paris profitieren.