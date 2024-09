1/6 Wanderungen machen Klein und Gross Freude. In der Schweiz finden sich geeignete Routen für jeden.

Der Herbst ist eine besonders beliebte Zeit fürs Wandern – die Bäume färben sich bald bunt und die klare Luft ermöglicht einen weiten Ausblick. An Ausflugszielen mangelt es in der Schweiz nicht: Für alle finden sich passende Routen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, auf denen man die Natur geniessen kann. Einige Wanderwege sind barrierefrei und eignen sich auch für Menschen mit Geh- oder Sehbehinderung und für Familien, die mit einem Kinderwagen unterwegs sind.

Sowohl in Bergen und Tälern, als auch in Wäldern oder an Gewässern und Wiesen entlang gibt es herrliche Wanderungen im Grünen. Welche hindernisfreie Route begeistert dich am meisten oder ist bisher noch ein Geheimtipp? Teile deine Meinung und inspiriere die Blick-Community mit deiner Empfehlung!

