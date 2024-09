Nicht nur zu Fuss, auch mit dem Velo lässt sich die Schweiz an der frischen Luft erkunden. Viele Strecken eignen sich gut für Familienausflüge. Welche Veloroute ist besonders schön und begeistert Klein und Gross?

Der Herbst inspiriert zu Ausflügen in die Natur, wenn sich die Blätter an den Bäumen bunt färben. Es wird viel gewandert, und auch mit dem Velo zieht es zu dieser Jahreszeit viele an die frische Luft. Kinder und Erwachsene erfreuen sich gleichermassen an Bewegung im Freien, neuen Eindrücken und gemeinsam verbrachter Zeit. Familien, die sich gerne mit dem Velo auf Tour begeben, finden im ganzen Land geeignete Routen – die Auswahl ist gross.

Welche Velostrecke in der Schweiz würdest du Familien empfehlen, und was macht die Route so besonders? Gibt es unterwegs zum Beispiel tolle Spielplätze oder Picknickstellen, oder werden einem auf dem Ausflug malerische Aussichten geboten? Wir sind auf die Tipps der Blick-Community gespannt und sammeln die besten Empfehlungen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Viele lieben es, mit dem Velo unterwegs zu sein – das gilt sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Foto: Getty Images 1/6

Shutterstock Entdecke die Schweiz entlang 26 Wanderungen Wohin zieht es dich als Nächstes in die Berge? Bei «26 Summits», einer Kampagne von Blick und UBS, erhältst du reichlich Wanderinspiration. Entlang 26 Wanderwege entdeckst du die Schweiz von ihrer schönsten Seite und kannst an der Challenge teilnehmen. Wandere mit, scanne den QR-Code und nimm an der Verlosung von tollen Wettbewerbspreisen teil. Shutterstock Wohin zieht es dich als Nächstes in die Berge? Bei «26 Summits», einer Kampagne von Blick und UBS, erhältst du reichlich Wanderinspiration. Entlang 26 Wanderwege entdeckst du die Schweiz von ihrer schönsten Seite und kannst an der Challenge teilnehmen. Wandere mit, scanne den QR-Code und nimm an der Verlosung von tollen Wettbewerbspreisen teil. Hier Wanderinspiration erhalten