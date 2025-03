1/4 In der Gastronomie arbeiten viele Arbeitskräfte Teilzeit. Foto: keystone-sda.ch

Olivia Ruffiner Redaktorin

Teilzeitarbeit hat in der Schweiz in den letzten 30 Jahren stark zugenommen. Während 1995 knapp ein Viertel der Erwerbstätigen in Teilzeit arbeitete, ist es heute bereits ein Drittel – ein Trend, den Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) bestätigen.

2023 arbeiteten rund 1,8 Millionen Schweizer Erwerbstätige in einem Teilzeitpensum, darunter 507'000 Männer. Gemäss BFS ist der häufigste Grund für Teilzeitarbeit die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Doch Teilzeitbeschäftigte stehen auch vor Herausforderungen: Studien zeigen, dass sie seltener befördert werden und sich in ihrer Pensionskasse Lücken ergeben können.