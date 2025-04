Immer mehr Amseln erkranken am tropischen Usutu-Virus. Foto: Getty Images

Florentina Walser

Seit einigen Jahren fallen die Vögel Westeuropas – vor allem Amseln – einem neuen tropischen Virus zum Opfer. Die ersten Fälle in der Schweiz traten schon 2006 auf, seit 2017 aber häufen sich die Verdachte. Usutu heisst der Erreger, stammt aus dem südafrikanischen Swaziland. Das erste Mal festgestellt wurde er 1959.

Dieses Jahr hat das Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin (Fiwi) schon 25 Vögel untersucht, 21 davon waren Amseln. Zwar sind noch nicht alle Resultate verfügbar, die ersten Analysen haben aber bereits Erkrankungen feststellen können. Und nicht nur in der Schweiz, auch in Italien, Frankreich, den Niederlanden und in Deutschland sind diesen Sommer betroffen. Die meisten Fälle gab es bisher im August. Seit Anfang Monat wurde das Fiwi wöchentlich mit Verdachtsfällen konfrontiert.

Die Heimtücke des heissen Sommers

Das hängt auch mit den hohen Temperaturen und der Trockenheit zusammen, die die Seuche scheinbar begünstigten. Usutu gehört nämlich zur gleichen Familie wie das Zika-Virus und wird ebenfalls durch Mücken übertragen. Deshalb sei auch «Mitte Juli bis Mitte September ‹Usutu-Saison›» – weil es dann am meisten Mücken gibt, wie Nathalie Rochat vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) sagt. «Da sich das Virus an mehreren Stellen in Europa etabliert hat, sind dann meist Jungvögel in ihrer ersten Mückensaison betroffen», so Rochat. Viele Vögel verenden auch dann, wenn das Virus erstmals in einer Region auftaucht.

Für Menschen harmlos

Für Menschen oder Säugetiere, die gestochen werden, besteht keine akute Gefahr. Infektionen mit dem Virus sind zwar möglich, bisher sind aber «nur sehr wenige Fälle von Menschen bekannt», die an Usutu erkrankt sind – und das auch nur bei Personen mit stark geschwächtem Immunsystem. Schlimmere Erkrankungen als Fieber oder Hautausschläge wurden noch nie beobachtet.

Infizierte Vögel aber wirken krank und apathisch. Nach einigen Tagen sterben sie. Auch wenn das Virus nicht durch direkten Kontakt übertragen wird, sollte man tote Tiere nur mit Handschuhen anfassen. Bei Verdacht auf Usutu wird empfohlen, den Förster, Wildhüter oder andere Fachstellen zu kontaktieren und das Tier zur Untersuchung einzusenden.