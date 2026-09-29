Wenn die Abende von der Terrasse aufs Sofa wechseln, bleibt Raum für ein gutes Fashion-Buch. Von Insider-Geschichten aus der Modewelt über Modegeschichte bis hin zu persönlichen Stilfragen: Diese Werke sind die perfekte Lektüre für die gemütliche Saison.

Diese Fashion-Bücher gehören jetzt auf den Nachttisch

Diese Fashion-Bücher gehören jetzt auf den Nachttisch

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Acht Fashion-Bücher beleuchten Modegeschichte, Kultur und Stil aus neuen Perspektiven

Höhepunkt: Christian Diors Buch von 1954 zeigt charmante Couture-Geschichte

Publikationsjahre: 1954 bis 2026, darunter «Make It Ours» und «Dress Code»

Cielo-Pilar Solari

Fashion-Bücher bieten eine stilvolle Pause vom Scrollen und eröffnen einen neuen Blick auf die Kleidung, die wir täglich tragen. Hier kommen acht Bücher, die Modegeschichte, Kultur und Stilgefühl perfekt verbinden:

Das kleine Buch der Mode (1954) – Christian Dior

Christian Diors kleiner Fashion-Ratgeber erschien erstmals in den 1950er-Jahren und ist heute eine charmante Zeitkapsel aus dem goldenen Zeitalter der Couture. Zwischen Accessoires, Farblehre und Dresscodes findet sich auch der eine oder andere wunderbar altmodische Ratschlag.

Chanel. Ihr Leben (2010) – Justine Picardie

Hinter dem kleinen Schwarzen und den ikonischen Cs steckt eine weitaus komplexere Geschichte. Justine Picardie beleuchtet Chanels bewegtes Leben und zeigt eindrucksvoll, wie die Designerin die Modewelt und die Art, wie Frauen sich kleiden, nachhaltig veränderte.

Make It Ours: Crashing the Gates of Culture (2026) – Penguin

Wer bestimmt eigentlich, was Kultur ist – und wer darf sie mitgestalten? Make It Ours untersucht das Zusammenspiel von Mode, Kunst und Musik und stellt jene Menschen und Systeme in den Mittelpunkt, die die heutige Kreativbranche grundlegend verändern.

Die Chiffon-Schützengräben (2020) – André Leon Talley

André Leon Talley nimmt die Leserschaft mit hinter die Kulissen der High Fashion. Zwischen Vogue, grossen Designern und persönlichen Freundschaften erzählt der legendäre Fashion-Editor ungeschönt von Macht, Ehrgeiz und den schattigen Seiten der Glamourwelt.

The Art of Intentional Dressing (2026) – Erin Walsh

Was wäre, wenn Kleidung direkt beeinflussen könnte, wie wir uns fühlen? Stylistin Erin Walsh beleuchtet das Wechselspiel zwischen Stil, Selbstbewusstsein und Identität und plädiert dafür, sich weniger nach flüchtigen Trends und mehr nach dem eigenen Bauchgefühl zu kleiden.

Paris Fashion: A Cultural History (1988) – Valerie Steele

Warum gilt ausgerechnet Paris als die unangefochtene Modehauptstadt der Welt? Die renommierte Modehistorikerin Valerie Steele taucht tief in die Kulturgeschichte der Stadt ein und zeigt, wie das Zusammenspiel aus Haute Couture, den ersten grossen Warenhäusern und dem französischen Gesellschaftsleben Paris zum dauerhaften Epizentrum der Mode machte.

Dress Code (2022) – Véronique Hyland

Warum ist ein Trend plötzlich wieder überall? Und weshalb tragen wir heute Dinge, die wir vor zehn Jahren noch verabscheut haben? In Dress Code verbindet Véronique Hyland Mode spielerisch mit Popkultur und Soziologie – von Normcore bis zum Zyklus alter Trends.

Gods and Kings (2015) – Dana Thomas

Für etwas mehr Drama: Dana Thomas erzählt die parallelen Lebensgeschichten der Genies Alexander McQueen und John Galliano. Ihr kometenhafter Aufstieg, ihre Exzesse und der immense Druck der Industrie machen das Buch zu einem packenden Doppelporträt und einer schonungslosen Analyse der Modewelt.

Fazit

Die besten Fashion-Bücher schaffen, was Instagram nur selten kann: Sie bringen uns dazu, nicht nur auf Kleidung zu schauen, sondern darüber nachzudenken, woher sie kommt und warum sie uns etwas bedeutet.

Also: Handy weg, Buch auf – und geniessen.