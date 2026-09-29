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Stilvoll lesen
Diese Fashion-Bücher gehören jetzt auf den Nachttisch

Wenn die Abende von der Terrasse aufs Sofa wechseln, bleibt Raum für ein gutes Fashion-Buch. Von Insider-Geschichten aus der Modewelt über Modegeschichte bis hin zu persönlichen Stilfragen: Diese Werke sind die perfekte Lektüre für die gemütliche Saison.
Publiziert: vor 15 Minuten
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Aktualisiert: vor 41 Minuten
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Modewissen für die Sofa-Saison
Foto: zVg

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Acht Fashion-Bücher beleuchten Modegeschichte, Kultur und Stil aus neuen Perspektiven
  • Höhepunkt: Christian Diors Buch von 1954 zeigt charmante Couture-Geschichte
  • Publikationsjahre: 1954 bis 2026, darunter «Make It Ours» und «Dress Code»
Cielo-Pilar Solari

Fashion-Bücher bieten eine stilvolle Pause vom Scrollen und eröffnen einen neuen Blick auf die Kleidung, die wir täglich tragen. Hier kommen acht Bücher, die Modegeschichte, Kultur und Stilgefühl perfekt verbinden:

Das kleine Buch der Mode (1954) – Christian Dior

Christian Diors kleiner Fashion-Ratgeber erschien erstmals in den 1950er-Jahren und ist heute eine charmante Zeitkapsel aus dem goldenen Zeitalter der Couture. Zwischen Accessoires, Farblehre und Dresscodes findet sich auch der eine oder andere wunderbar altmodische Ratschlag.

Lustige Anekdoten rund um Mode und Accessoires.
Foto: zVg

Chanel. Ihr Leben (2010) – Justine Picardie

Hinter dem kleinen Schwarzen und den ikonischen Cs steckt eine weitaus komplexere Geschichte. Justine Picardie beleuchtet Chanels bewegtes Leben und zeigt eindrucksvoll, wie die Designerin die Modewelt und die Art, wie Frauen sich kleiden, nachhaltig veränderte.

Entdeckt alles über die Mode-Ikone schlechthin.
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Make It Ours: Crashing the Gates of Culture (2026) – Penguin

Wer bestimmt eigentlich, was Kultur ist – und wer darf sie mitgestalten? Make It Ours untersucht das Zusammenspiel von Mode, Kunst und Musik und stellt jene Menschen und Systeme in den Mittelpunkt, die die heutige Kreativbranche grundlegend verändern.

Alles über das Leben des Ausnahme–Designers Virgil Abloh.
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Die Chiffon-Schützengräben (2020) – André Leon Talley

André Leon Talley nimmt die Leserschaft mit hinter die Kulissen der High Fashion. Zwischen Vogue, grossen Designern und persönlichen Freundschaften erzählt der legendäre Fashion-Editor ungeschönt von Macht, Ehrgeiz und den schattigen Seiten der Glamourwelt.

André Leon Talley nimmt uns mit hinter die Kulissen der Modewelt – persönlich, schonungslos und voller Glamour.
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The Art of Intentional Dressing (2026) – Erin Walsh

Was wäre, wenn Kleidung direkt beeinflussen könnte, wie wir uns fühlen? Stylistin Erin Walsh beleuchtet das Wechselspiel zwischen Stil, Selbstbewusstsein und Identität und plädiert dafür, sich weniger nach flüchtigen Trends und mehr nach dem eigenen Bauchgefühl zu kleiden.

Stylistin Erin Walsh zeigt, wie bewusste Kleidung Selbstbewusstsein, Stimmung und persönlichen Stil beeinflussen kann.
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Paris Fashion: A Cultural History (1988) – Valerie Steele

Warum gilt ausgerechnet Paris als die unangefochtene Modehauptstadt der Welt? Die renommierte Modehistorikerin Valerie Steele taucht tief in die Kulturgeschichte der Stadt ein und zeigt, wie das Zusammenspiel aus Haute Couture, den ersten grossen Warenhäusern und dem französischen Gesellschaftsleben Paris zum dauerhaften Epizentrum der Mode machte.

Valerie Steele erzählt, wie Paris zur Modehauptstadt wurde – zwischen Haute Couture, Kultur und gesellschaftlichem Wandel.
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Dress Code (2022) – Véronique Hyland

Warum ist ein Trend plötzlich wieder überall? Und weshalb tragen wir heute Dinge, die wir vor zehn Jahren noch verabscheut haben? In Dress Code verbindet Véronique Hyland Mode spielerisch mit Popkultur und Soziologie – von Normcore bis zum Zyklus alter Trends.

Véronique Hyland erklärt, wie Mode, Popkultur und Nostalgie unseren Kleiderschrank prägen.
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Gods and Kings (2015) – Dana Thomas

Für etwas mehr Drama: Dana Thomas erzählt die parallelen Lebensgeschichten der Genies Alexander McQueen und John Galliano. Ihr kometenhafter Aufstieg, ihre Exzesse und der immense Druck der Industrie machen das Buch zu einem packenden Doppelporträt und einer schonungslosen Analyse der Modewelt.

Galliano und McQueen: Dana Thomas erzählt die Geschichte zweier prägender, kontroverser Designer.
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Fazit

Die besten Fashion-Bücher schaffen, was Instagram nur selten kann: Sie bringen uns dazu, nicht nur auf Kleidung zu schauen, sondern darüber nachzudenken, woher sie kommt und warum sie uns etwas bedeutet.

Also: Handy weg, Buch auf – und geniessen.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten»

Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

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