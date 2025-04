Das Vorurteil, dass mit dem Rentenalter auch das Sexleben in Pension gehe, hält sich hartnäckig. Aktuelle Studien zeigen, dass das nicht stimmt. Aber die Verunsicherung steigt oft im Alter. Ein Experte plädiert für Enttabuisierung – zum Beispiel in Altersheimen.

Wer im Alter sexuell aktiv bleibt, kann länger leben. Foto: F1online

Die Fähigkeit, Intimität zu erleben, bleibe im Alter fast unberührt, schreiben deutsche Forscher in der Fachzeitschrift «Psychology and Aging». Dies fanden sie in einer Studie heraus, in der sie sowohl Menschen zwischen 60 und 82 Jahren zu ihrer Sexualität befragten als auch solche zwischen 22 und 36 Jahren. Das überraschende Ergebnis: Die Unterschiede in Sachen Intimität sind minim. Auch gibt es kein Alter, in dem Lust und sexuelle Aktivität rapide abnehmen. Das bestätigt der Sexologe Ben Kneubühler im Interview. Und sagt: Was sich ändere, sei die Art und Weise, wie man Sex (er)lebt.