Mit einer Heirat entscheidet sich ein Paar eine staatlich anerkannte Einheit zu werden – auch in finanziellen Belangen. Mit einem Ehevertrag kann das Paar das übersteuern. Die Juristin Karin von Flüe erklärt, in welchen Fällen das ratsam ist.

In einem Ehevertrag können die Eheleute anstatt der üblichen Errungenschaftsbeteiligung die Gütertrennung wählen. Foto: Shutterstock

Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Olivia Ruffiner Redaktorin

Die meisten Paare, die sich mit Fragen zum Ehevertrag an die Juristin Karin von Flüe wenden, wollen in erster Linie wissen, wie sie sich vor allfälligen Schulden des künftigen Ehepartners schützen können. Doch ist die Gütertrennung in diesem Fall überhaupt das richtige Mittel? Die Expertin verrät, wann ein Ehevertrag ratsam ist und wie sich dieser auch auf das Erbe auswirken kann.