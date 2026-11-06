In den USA greifen Büroangestellte offenbar wieder öfter zu Papier und Stift und schreiben Post-it-Nachrichten. Doch ist der Trend auch in der Schweiz angekommen? Schweizer Verkaufszahlen liefern Hinweise, aber konkrete Umfragen fehlen bislang.

Darum gehts Die nostalgischen Post-its kehren in die Büros und Herzen der Menschen zurück.

In Amerika werden die grell-bunten Klebezettel gerade wieder zum Trend.

Ein Post-it wird als persönlicher empfunden als eine elektronische Nachricht.

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Ein meist neongelber Zettel am Bildschirm statt einer Nachricht im Firmenchat: Was nach Büroalltag der Neunzigerjahre klingt, ist bei jungen Beschäftigten in den USA offenbar wieder beliebt. Eine Umfrage des Bürobedarfshändlers Quill zeigt: 56 Prozent der befragten Gen Z finden ein Post-it auf dem Schreibtisch einer Kollegin oder eines Kollegen besser als eine Direktnachricht. Bei den Babyboomern sind es 30 Prozent. Befragt wurden im Mai 2026 rund 1000 Büroangestellte in den USA.

Lässt sich der Post-it-Trend auch auf die Schweiz übertragen?

Eine repräsentative Schweizer Umfrage dazu gibt es derzeit nicht. Eine spontane Umfrage in der Blick-Redaktion stiess auf Lachen oder Skepsis: Ein solcher Zettel auf dem Pult würde wohl eher merkwürdig wirken oder gar als Witz verstanden werden. Die US-Zahlen belegen also nicht, dass Beschäftigte hierzulande ebenfalls lieber schrill-bunte Zettel kleben als Online-Nachrichten schreiben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schweizer kaufen wieder mehr Papier und Schreibwaren

Einen Hinweis auf eine wachsende Lust auf Analoges gibt es dennoch: Der Onlinehändler Galaxus meldete 2024 eine steigende Nachfrage nach Papierprodukten. Dazu gehörten auch Haftnotizen. Zudem kaufte die Kundschaft 2023 und 2024 mehr Schreibwaren als im jeweiligen Vorjahr. Bei Karteikarten stiegen die Verkäufe 2024 um 47 Prozent – nach einem Plus von 36 Prozent im Jahr davor.

Das zeigt: Papier und Stift sind in der Schweiz nicht verschwunden. Ob dafür vor allem junge Büroangestellte verantwortlich sind und ob sie Post-its gezielt anstelle von Chats nutzen, geht aus den Verkaufszahlen aber nicht hervor. Galaxus weist auch keine entsprechenden Altersgruppen aus. Ein Comeback der Haftnotiz im Schweizer Büro lässt sich damit also noch nicht klar belegen.

Studie der Universität Zürich zeigt: Handschrift zwingt zum Zusammenfassen

Für den Griff zum Stift gibt es neben dem nostalgischen Gefühl auch einen praktischen Grund. Wer von Hand schreibt, notiert meist langsamer als beim Tippen und muss Informationen stärker auswählen. Eine von der Universität Zürich zusammengefasste Untersuchung zum Mitschreiben zeigte: Studierende mit handschriftlichen Notizen schnitten bei Fragen zum Verständnis von Zusammenhängen besser ab als jene, die am Laptop mitschrieben. Die Studie untersuchte allerdings ausschliesslich das Lernen – nicht den Einsatz von Post-its im Büro.

In der Schweiz steigt das Interesse an Schreibwaren

Ein kleiner Zettel kann also helfen, eine Aufgabe sichtbar festzuhalten oder eine kurze persönliche Nachricht zu hinterlassen. Ob daraus in der Schweiz ein neuer Bürotrend wird, ist noch offen. Die Schweizer Verkaufsdaten sprechen für mehr Interesse an Papier und Schreibwaren. Für die Behauptung, dass Gen Z hierzulande lieber Post-its als Direktnachrichten verschickt, fehlen bislang jedoch Belege. Vielleicht sollten wir uns aber schon mal auf die kleinen bunten Zettel einstellen und sie mit Humor nehmen, falls sie wirklich zurückkommen.