Dozent, Sportpsychologe, Mental-Trainer

Jan Rauch (48) studierte in Zürich Psychologie, Soziologie und Kriminologie und absolvierte anschliessend ein Nachdiplomstudium in Sportpsychologie. Heute bietet er am Institut für angewandte Psychologie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften sportpsychologische Beratungen für Einzelsportler und Teams an. Daneben lehrt und forscht er in den Bereichen Sport- und Teampsychologie, Mental Coaching und Positive Psychologie.