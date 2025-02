Wenn Eltern nach der Geburt in eine Depression rutschen, steckt weit mehr dahinter als ein Babyblues. Annika Redlich, Geschäftsführerin von «Postpartale Depression Schweiz», erklärt, was die Symptome sind – und in welchen Situationen Väter besonders anfällig sind.

Ein Baby – oder zwei – ist für Eltern das grösste Glück der Welt. Aber was, wenn diese Glücksgefühle nach der Geburt bei Mama oder Papa oder beiden von Depressionen überschattet werden? Foto: imago/Westend61

Maja Zivadinovic Freie Journalistin Service-Team

Blick: Was ist eine postpartale Depression?

Annika Redlich: Eine depressive Episode, die sich nach der Geburt eines Kindes entwickeln kann. Betroffen sind, je nach Studie, zwischen 15 und 20 Prozent der Frauen. Eine postpartale Depression (PPD) ist eine ernstzunehmende psychische Erkrankung, die eine professionelle Behandlung benötigt, da sie unbehandelt – und vor allem aufgrund des Tabus unentdeckt – zu einer chronischen Erkrankung sowie zur negativen Entwicklung des Kindes führen kann. Es gilt die PPD vom Babyblues zu unterscheiden, der bei bis zu 80 Prozent der Frauen in den ersten beiden Wochen nach der Geburt aufgrund der Hormonveränderungen auftritt und in der Regel von allein verschwindet. Eine PPD hingegen entwickelt sich schleppend und kann sich auch erst einige Monate nach der Geburt zeigen.