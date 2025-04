Das Denkorgan ist ihr Spezialgebiet

Barbara Plagg (39) ist Wissenschaftlerin und Autorin. Sie doktorierte in Humanbiologie in der Alzheimerforschung an der medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität in München (D). Heute forscht sie am Institut für Allgemeinmedizin und Public Health in Bozen (IT). In ihrem neuen Buch «Smart bis zum Sarg – Gesundes Gehirn, starkes Gedächtnis» erklärt sie, wie unser Gedächtnis funktioniert, warum Denken und Erinnern neuronale Teamarbeit sind und dass es möglich ist, Gedächtnisproblemen und Demenz vorzubeugen.